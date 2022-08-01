В России для детей участников СВО выделили 43 тыс. мест в вузах

Как пояснили в Минобрнауки, мера не ограничивает возможности остальных абитуриентов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вузы России в рамках специальной квоты выделили для детей участников специальной военной операции более 43 тыс. бюджетных мест. При этом мера не ограничивает возможности остальных абитуриентов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"На предстоящий 2022 учебный год в России в рамках специальной квоты было выделено 43 тыс. 583 места. При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году составил 425 тыс. 894 места, в 2021 году аналогичный показатель был меньше и составлял 422 тыс. 429 мест. В то же время, количество выпускников 11 классов в этом году меньше - 649 тыс. человек, годом ранее выпустились 697 тыс. человек. Таким образом, несмотря на введение специальной квоты, возможности для абитуриентов поступить на бюджетное место не уменьшатся", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве также пояснили, что для обеспечения безопасности детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, информация о личных данных студентов, поступивших по спецквоте, не разглашается. "Рекомендации о присвоении уникального номера этой категории студентов были направлены Министерством науки и высшего образования РФ перед стартом приемной кампании в вузы в мае этого года",- рассказали в министерстве.

В пресс-службе также отметили, что для приема детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, вузы выделяют специальную квоту - 10% от общего количества бюджетных мест, установленных вузу по каждому направлению подготовки.

Ранее сообщалось, что, в соответствии с указом президента РФ, прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечья или заболевание в ходе СВО, "осуществляется без вступительных испытаний, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности". При этом дети остальных военнослужащих, участвующих в спецоперации, смогут поступить по этой квоте в российские вузы "на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно".