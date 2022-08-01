Стало известно, какие "особенные" дроны США поставили Украине

Что такое дрон Phoenix Ghost, который будут применять на Украине?

Вашингтон предоставит Киеву 500 дронов в рамках пакета помощи, сообщает The Jerusalem Post. Подчеркивается, что они были разработаны специально для Украины и способны находиться в воздухе до шести часов.

Phoenix Ghost — это барражирующий боеприпас, способный находиться в воздухе длительное время вплоть до обнаружения цели.

Соединенные Штаты отправляют на Украину 500 дронов Phoenix Ghost в рамках объявленного в понедельник министерством обороны пакета помощи на 270 миллионов долларов.

На сайте Defense Express приводятся заявления советника украинского президента Алексея Арестовича, который назвал беспилотник Phoenix Ghost "хорошей штукой".

Этот дрон помещается в рюкзаке и может находиться в воздухе шесть часов.У него есть инфракрасное наведение, а это значит, что боеприпас может действовать в ночное время, уничтожая среднебронированные цели.

"580 единиц такого оружия — это 350 уничтоженных целей", — сказал Арестович.

Как сообщает издание Defense News, этот дрон был разработан в США специально для применения на Украине. По принципу действия он очень похож на боеприпас Switchblade компании AeroVironment.

Подобно Switchblade, Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас, способный находиться в воздухе длительное время вплоть до обнаружения цели.

"Президентское решение — это уже шестнадцатая выборка военной техники со складов министерства обороны для Украины с августа 2021 года, когда администрация Байдена санкционировала оказание такой помощи", — говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пентагона.

Барражирующий боеприпас Phoenix Ghost был разработан в Калифорнии компанией Aevex Aerospace. Его можно эффективно применять против среднебронированных машин, о чем рассказал бывший член правления этой компании генерал-лейтенант Дэвид Дептула (David Deptula). В своем интервью изданию Politico Дептула сообщил, что дрон обладает способностью вертикального взлета, может вести поиск целей до шести часов и действовать ночью благодаря инфракрасным датчикам.

Switchblade может находиться в воздухе менее часа. Phoenix Ghost же способен барражировать намного дольше.