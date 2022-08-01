Войти
ЦАМТО

Минобороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72, которые подлежали утилизации

207
0
0
Танки Т-72 ВС Украины
Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 29 июля. Власти Северной Македонии передали Украине танки Т-72, которые подлежали плановой утилизации. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

В соцсетях Северной Македонии ранее появились фотографии и видеозаписи колонны грузовых машин, перевозящих танки. В ответ на запросы местных СМИ Министерство обороны не раскрыло количество передаваемых машин, но указало их состояние.

"Речь идет о танках, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с нашими требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", – цитирует ответ Минобороны новостной портал "360 степени".

Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин будет расформирован. По соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV для северомакедонской армии.

По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от Российской Федерации во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами – боевиками Армии национального освобождения – в 2001 году, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Россия
США
Украина
Продукция
JLTV
Т-72
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
29.03.2022
Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
27.10.2008
Украина превратила рынок вооружений в «привоз»
30.10.2007
Здравствуй, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения