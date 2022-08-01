Минобороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72, которые подлежали утилизации

ЦАМТО, 29 июля. Власти Северной Македонии передали Украине танки Т-72, которые подлежали плановой утилизации. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

В соцсетях Северной Македонии ранее появились фотографии и видеозаписи колонны грузовых машин, перевозящих танки. В ответ на запросы местных СМИ Министерство обороны не раскрыло количество передаваемых машин, но указало их состояние.

"Речь идет о танках, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с нашими требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", – цитирует ответ Минобороны новостной портал "360 степени".

Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин будет расформирован. По соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV для северомакедонской армии.

По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от Российской Федерации во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами – боевиками Армии национального освобождения – в 2001 году, отмечает "РИА Новости".