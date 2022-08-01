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ТАСС

Северная Македония передала Украине танки Т-72

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Танк Т-72
Танк Т-72.
Источник изображения: EPA/YURI KOCHETKOV

При этом Минобороны страны не уточняет, сколько танков было передано украинской стороне

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Об этом сообщило в пятницу сербское национальное телевидение.

По данным телеканала, Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность появившихся в соцсетях кадров передвижения техники, отметив, что конвой танков Т-72 двигается в направлении Украины. Македонское оборонное ведомство сообщает, что речь идет о танках "третьего поколения", состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточняет, сколько танков было передано украинской стороне.

"Мы хотели бы отметить, что на основе проведенного анализа и принятых планов оснащения армии Республики Северная Македония в предстоящий период будет проведена реформа, а именно расформирование танкового батальона. Таким образом, будут предприняты шаги по созданию модернизированных и современных оборонных средств и мощностей вооруженных сил страны <...>. Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности Министерства обороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче Украине определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд", - подчеркнули в ведомстве.

Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Вся эта техника была передана стране в рамках помощи из России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами ("Освободительная национальная армия"). 

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  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Россия
Украина
Продукция
Т-72
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