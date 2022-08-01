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ТАСС

Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, полное восстановление города возможно в течение трех лет

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя.

На встрече в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин представил главе государству "концепцию - мастер-план развития города Мариуполя". "Просил бы, за базу взяв этот план, нам его утвердить, чтобы мы его в ближайшее время рассмотрели с руководством ДНР, с жителями. И, взяв его за основу, по нему работали", - обратился Хуснуллин к Путину. "Конечно", - согласился президент.

По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. "Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры - садики, школы, больницы, - мы все восстановим", - сказал он, добавив, что в мастер-план также включено восстановление территории аэропорта города.

По словам Хуснуллина, в Мариуполе планируется создать совершенно новый облик города с цветовыми и архитектурными решениями. "Мы отработали совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством. Мы отработали полностью историческую часть города и планируем проводить конкурс с участием известных наших архитекторов. Отработали всю инженерную инфраструктуру полностью в городе, отработали новую набережную", - сказал вице-премьер.

Он отдельно выделил вопрос с судьбой "Азовстали". "Много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов - экологическая проблема. Его надо зачищать", - отметил Хуснуллин. "Они [украинские власти] не занимались этим", - констатировал глава государства.

Хуснуллин добавил, что сам мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города. "Мы сейчас составляем график за три года всего того, что мы отремонтируем. Мы уже на 85 процентов закончили обследование всего жилого фонда - раз, и все, что можем восстановить, все восставим. Все, что не можем восстановить, будем строить", - сказал Хуснуллин.

В конце июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о том, что в Мариуполе начато строительство социальных объектов и жилья. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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