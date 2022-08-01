Минниханов вручил дипломы выпускникам Казанского танкового училища

КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Торжественный выпуск 111 лейтенантов для Вооруженных сил России состоялся в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище, которое готовит офицеров для управления танковыми подразделениями, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Торжественная церемония выпуска командиров прошла на строевом плацу. Диплом об окончании высшего военного учебного заведения получили 111 молодых лейтенантов, из которых 12 окончили вуз с отличием. Восемь выпускников, окончившие училище с золотой медалью, получили документы о завершении учебы из рук Рустама Минниханова", - говорится в сообщении.

Глава республики подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы получают достойную плеяду защитников Отечества.

"Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма. Сегодняшние офицеры - наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны - самоотверженно сражаются за Родину, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши выпускники действуют мужественно и профессионально", - сказал он.

Минниханов выразил уверенность, что сегодняшние выпускники внесут достойный вклад в поддержание славных традиций бронетанковых войск и Казанского танкового училища, и подчеркнул, что важнейшей задачей для командиров является работа с личным составом.

"Офицерские погоны возлагают на вас большую ответственность за жизни ваших подчиненных. Берегите своих солдат", - добавил он.

"Именно на вас сегодня ляжет ответственность за то, чтобы не позволить нашим недругам даже на миг засомневаться в силе Вооруженных сил России и их решимости в отстаивании интересов страны в любой точке мира. Честность, мужество и отвага всегда являлись отличительной чертой офицеров - казанцев", - отметил врио командующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев.

За годы существования Казанского танкового училища 76 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза, 21 стал Героем России, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Всего более 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.