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Военное обозрение

Польские эксперты анализируют перспективы «решающей битвы» украинской армии за Херсон

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Источник изображения: topwar.ru

Вопрос о широко афишируемом Киевом предстоящем контрнаступлении украинской армии на Херсонском направлении в последнее время активно обсуждается в европейских СМИ. Польское издание Wiadomosci задается вопросом, состоится ли «решающая битва» на юге Украины и к каким оно может привести последствиям.

Херсон расположен на подступах к Крыму и имеет для России стратегическое значение. Ведь именно через Херсонскую область проходит сухопутный коридор на полуостров, а также она играет ключевую роль в обеспечении Крыма пресной водой.

Польская пресса особо отмечает важность нанесения украинской армией ракетных ударов по объектам на территории Херсонщины. Естественно, что если российские войска обвиняют в разрушении гражданской инфраструктуры после каждого удара по какому-либо мосту, то здесь польское издание подчеркивает правильность выбранной Киевом стратегии по нанесению ударов по мостам в Херсонской области.

Нападение на мосты должно стать прелюдией к украинскому наступлению,

- считает полковник Войска Польского Петр Левандовский, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане в составе польской миссии в НАТО.

Левандовский считает, что украинское контрнаступление произойдет в ближайшие дни. Он особо отмечает важность РСЗО HIMARS в уничтожении объектов. Другой собеседник издания, военный историк Славек Загурский, считает, что украинская армия ставит главной целью на первом этапе контрнаступления отрезание путей к отступлению и снабжению российских войск. Затем наступит фаза классического наступления, в котором ВСУ задействует механизированные колонны, которые будет прикрывать артиллерия.

Где только были все эти колонны раньше, когда российская армия стремительно заняла Херсонщину и весь юг Запорожья, ни Загурский, ни Левандовский почему-то не сообщают. В то же время, польское издание опасается, что Россия будет усиливать свое военное присутствие в Херсонской области. Собеседники издания Левандовский и Загурский признают, что Россия обладает человеческими ресурсами, которые можно перебросить на Украину. Но не очень понятно, какие именно силы РФ собирается направить на защиту Херсонской области.

Левандовский, к примеру, считает, что у российской армии есть мотивация защищать Херсонскую область. Загурский подчеркивает, что захват украинскими войсками Херсона, если он произойдет, продемонстрирует НАТО, что помощь была ненапрасной. Фактически оба победно настроенных польских эксперта признают: цель наступления на Херсон для Киева заключается даже не в том, чтобы вновь установить контроль над этой территорией, а в демонстрации НАТО своей решимости действовать и далее, только при условии финансовой и военной помощи.

Также польские аналитики признают, что Херсон играет важнейшую роль в возможной попытке России завладеть Одессой. Если Украина потеряет Одессу, это будет абсолютной катастрофой для Киева, считает Левандовский.

Однако рассуждения польских экспертов, как и громкие заявления Киева, не приблизят для ВСУ победу на Херсонском направлении. Если Россия уже заняла эту территорию, взяла ее под контроль, если жители Херсонщины готовятся к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации, то это навсегда. Попытка завладеть Херсонской областью приведет лишь к огромному количеству потерь украинской армии. Что, впрочем, ничуть не пугает Запад, призывающий Зеленского воевать «до последнего украинца».

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Страны
Афганистан
Ирак
Польша
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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