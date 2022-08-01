Компания HAL заказала 88 двигателей Honeywell TPE331-12B для УТС HTT-40

ЦАМТО, 29 июля. Индийская компания HAL заключила контракт стоимостью свыше 100 млн. долл. с американской Honeywell на поставку 88 двигателей TPE331-12B для УТС основной подготовки HTT-40 (Hindustan Turbo Trainer-40).

Как сообщает Defense News со ссылкой на пресс-релиз индийской компании от 27 июля, HAL планирует предложить новый HTT-40 по цене около 7 млн. долл. за единицу ВВС Индии и зарубежным заказчикам.

Председатель HAL Рамакришнан Мадхаван сообщил, что в октябре компания рассчитывает заключить с индийскими ВВС контракт стоимостью 490 млн. долл. на поставку 70 ед. HTT-40 с опционом на поставку 36 дополнительных УТС на более позднем этапе. Потенциальное соглашение "находится на продвинутой стадии утверждения" (прим. ЦАМТО: учитывая заказ 88 двигателей TPE331-12B, решение уже принято).

Высокопоставленный представитель ВВС на условиях анонимности сообщил Defense News, что, хотя учебно-тренировочный самолет HTT-40 соответствует основным требованиям ВВС, он дороже, чем швейцарские УТС PC-12 MkII, которые были приобретены ранее.

Для справки: в июле 2019 года правительство Индии внесло швейцарскую компанию Pilatus Aircraft Limited в "черный список" из-за обвинений в подкупе должностных лиц при заключении контракта стоимостью 390 млн. долл. на поставку ВВС Индии 75 УТС PC-12.

По словам высокопоставленного представителя HAL, компания изучает возможности экспорта HTT-40 в Малайзию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент HAL тесно сотрудничает с Honeywell в отношении потенциальных экспортных сделок.

Индия потратила около 85 млн. долл. на разработку проекта самолета. На данный момент собрано два прототипа, которые совершили 550 испытательных полетов. В случае получения заказа от ВВС Индии, HAL планирует развернуть две производственные линии HTT-40 в Бангалоре и Насике. Поставки самолетов могут быть завершены через три года.

В настоящее время ВВС эксплуатируют 260 учебно-тренировочных самолетов, как базовой, так и усовершенствованных летной подготовки (при потребности в 388 УТС).

HTT-40 был разработан HAL для замены УТС HPT-32 Deepak, эксплуатация которых была прекращена в 2009 году после многочисленных катастроф. Первый опытный образец совершил первый испытательный полет в середине 2016 года.

Ожидается, что после принятия на вооружение HTT-40, разработка которого отстала от графика более чем на шесть лет, дополнит имеющиеся УТС PC-7 Mk.2, поставленные с 2013 года. УТС HTT-40 может использоваться для обучения курсантов полетам по приборам, ночным полетам и высшему пилотажу. По данным HAL, самолет также может быть адаптирован для применения в качестве легкого штурмовика, вооруженного ракетами, 250-фунтовыми и 500-фунтовыми бомбами, 12,7-мм пулеметом.

HTT-40 – это двухместный турбовинтовой УТС максимальной взлетной массой 2800 кг с тандемным размещением экипажа. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell Garett TPE331-12B. Практический потолок HTT-40 – 6000 м, дальность полета – 1000 км. Самолет оборудован рядом современных систем, включая катапультируемые кресла, обеспечивающие покидание самолета на нулевой высоте, многофункциональные дисплеи.

По словам одного из конструкторов HTT-40, более 60% компонентов УТС (за исключением двигателя и катапультируемых кресел) были произведены в Индии.