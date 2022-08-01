Spiegel: отправленные из Германии на Украину гаубицы спустя месяц нуждаются в ремонте

По данным издания, в Берлине полагают, что проблемы связаны с завышенной интенсивностью применения вооружений, каждая гаубица рассчитана в среднем на 100 залпов в день, но украинцы совершают существенно больше

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Некоторые гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые в прошлом месяце были доставлены из ФРГ на Украину, уже требуют ремонта после интенсивного использования. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская сторона на этой неделе проинформировала Минобороны Германии о проблемах. В Берлине полагают, что они связаны с завышенной интенсивностью применения вооружений. Каждая гаубица рассчитана в среднем на осуществление 100 залпов в день, но украинцы совершают существенно больше, отмечается в сообщении. Германия пообещала выслать на Украину запчасти, необходимые для обслуживания гаубиц.

Киевским властям в конце июня были отправлены семь гаубиц из ФРГ. Спустя месяц правительство Германии выдало разрешение на поставку еще 100 единиц на сумму €1,7 млрд. На выполнение контракта уйдет несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.