ВВС Чили получили два бывших британских самолета ДРЛО и управления Boeing E-3D

Как сообщают, ВВС Чили получили два приобретенных ранее выведенных из состава Королевских ВВС Великобритании самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления американского производства Boeing E-3D Sentry (британское обозначение Sentry AEW.1). Соглашение о покупке этих самолетов было заключено Чили в начале 2022 года.

Первый полученный ВВС Чили приобретенный после вывода из состава ВВС Великобритании самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления американского производства Boeing E-3D Sentry (британское обозначение Sentry AEW.1, британский военный номер ZH103, серийный номер 24111/1004) после прибытия на чилийскую авиабазу Пудауэль, 28.07.2022. Самолет еще сохранил британские опознавательные знаки (с) www.defensa.com

Два переданных ВВС Чили самолета E-3D с британскими военными номерами ZH103 (серийный номер 24111/1004) и ZH106 (серийный номер 24114/1011) вылетели с авиабазы британских ВВС Уоддингтон поочередно 25 и 26 июля 2022 года под управлением британских экипажей. 27 июля первый из этих самолетов (ZH103) прибыл на чилийскую авиабазу Пудауэль у Сантьяго, второй борт должен был прибыть туда вечером 28 июля.

ВВС Чили приобрели три последних списанных в 2021 году британских самолета E-3D - машины с британскими военными номерами ZH101 (серийный номер 24109/993), ZH103 (серийный номер 24111/1004) и ZH106 (серийный номер 24114/1011). Сообщается, что два последних, которые теперь перелетели в Чили, будут введены в боевой состав чилийских ВВС. Третий борт (ZH101) будет использован в качестве источника запасных частей, и, вероятно, он должен быть доставлен в Чили позднее морским путем. Параметры контракта по закупке самолетов E-3D не раскрываются. Сообщается, что два чилийских экипажа уже прошли шестимесячный курс обучения на эти самолеты в Уоддингтоне.

ВВС Великобритании в сентябре-октябре 2021 года в ускоренном порядке по финансовым соображениям вывели из своего состава последние три самолета E-3D из семи полученных машин новой постройки в 1987-1991 годах. Самолеты состояли на вооружении 8-й эскадрильи на авиабазе Уоддингтон. Ранее один британский самолет E-3D был выведен из эксплуатации в 2009 году для использования в качестве источника запасных частей, два были выведены в марте 2019 года, и еще один - выведен в январе 2020 года. Таким образом, Великобритания стала первой страной, осуществившей снятие с вооружения самолетов Boeing Е-3 AWACS, выполненных на базе Boeing 707. В феврале 2021 года один бывший британский самолет E-3D уже приобрели ВМС США для переоборудования в учебный самолет для поддержания налета летного состава американских самолетов Boeing E-6В Mercury системы сверхдлинноволновой связи ТАСАМО (также выполненных на базе Boeing 707).

Для замены самолетов E-3D Великобритания в марте 2019 года подписала контракт на приобретение пяти (затем сокращено до трёх) американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7 (также известных как Boeing 737 АEW&C, в ВВС Великобритании эти самолеты получат название Wedgetail, используемое в ВВС Австралии). Первый самолет Е-7 должен поступить на вооружение британских ВВС в 2023 году.

В составе ВВС Чили два полученных самолета E-3D должны в составе 10-й группы 2-й авиационной бригады на авиабазе Пудауэль эксплуатировавшийся c 1994 года единственный чилийский самолет ДРЛО и управления Condor (ЕС-707С, бортовой номер "904"), представлявший собой самолет Boeing 707-385 (постройки 1965 года), переоборудованный по контракту 1989 года израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) с оснащением радиолокационным комплексом IAI Elta EL/M-2075 Phalcon c раздельными антеннами в носовом и бортовых обекателях. Самолет Condor был единственным в мире эксплуатируемым образцом с комплексом EL/M-2075 и некоторое время назад был выведен по ресурсу из боевого состава ВВС Чили.

Первый полученный ВВС Чили приобретенный после вывода из состава ВВС Великобритании самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления американского производства Boeing E-3D Sentry (британское обозначение Sentry AEW.1, британский военный номер ZH103, серийный номер 24111/1004) после прибытия на чилийскую авиабазу Пудауэль, 28.07.2022. Самолет еще сохранил британские опознавательные знаки (с) www.defensa.com