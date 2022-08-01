Минобороны РФ передали партию модернизированных БРМ-1К с новым боевым отделением

"Уралвагонзавод" сообщил, что машины также получили новые двигатель, средства связи и бортовую электронику

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, получивших боевое отделение БТР-82А, поставлена Минобороны "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех). Как сообщило в пятницу предприятие, машины также получили новые двигатель, средства связи и бортовую электронику.

"Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" <…> в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника под контролем военных представителей Министерства обороны РФ прошла все виды ходовых и огневых испытаний. В рамках работ базовое боевое отделение было заменено на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Также были заменены двигатель боевой машины, средства связи и бортовая электроника", - говорится в сообщении.

Дополнительно машины оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.

Как отметили в УВЗ, модернизация направлена на повышение эффективности тактической разведки за счет расширения ТТХ и огневой мощи машин, предназначенных для разведки на поле боя. Техника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем представителей Минобороны РФ, подчеркнули на предприятии.

Модернизированная боевая разведывательная командирская машина БРМ-1К создана на базе БМП-1. Имеет бортовую защиту от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек и осколков снарядов, способна форсировать водные преграды.