"Глонасс-К2" будет запущен до конца года

Гендиректор Роскартографии, генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщил, что сейчас аппарат проходит финальные испытания

МЕНДЕЛЕЕВО /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Новейший навигационный российский аппарат "Глонасс-К2" в настоящий момент проходит финальные испытания, он будет запущен до конца года. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскартографии, генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин.

"Ожидаем пуск до конца года, проходит финальную фазу испытаний", - сказал Карутин, посещая Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам генконструктора системы ГЛОНАСС, спутники "Глонасс-К2" станут основой российской навигационной группировки до 2050 года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск спутника "Глонасс-К2" запланирован на сентябрь текущего года. По его словам, спутник уже создан и проходит финальную стадию испытаний.