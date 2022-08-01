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ТАСС

Минобороны Норвегии сообщило о поставке Украине бронированных машин IVECO LAV III

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Лёгкая боевая машина пехоты LAV III
Лёгкая боевая машина пехоты LAV III.
Источник изображения: © REUTERS/US Army/Handout

По данным министерства, автомобили такого типа имеют высокую мобильность и хороший уровень защиты

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Норвегия поставила Украине 14 патрульных бронированных автомобилей итальянского производства IVECO LAV III. Об этом в пятницу сообщило министерство обороны королевства.

"Правительство постоянно оценивает возможности для дополнительной поддержки Киева", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. По данным министерства, автомобили такого типа имеют высокую мобильность и хороший уровень защиты.

Ранее Норвегия передала Украине 22 САУ М109, 100 зенитных ракетных комплексов Mistral, 4 тыс. противотанковых гранатометов, а также высокоточные РСЗО. Как заявил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам, Украине "нужно поставлять больше оружия". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Продукция
M109
Проекты
Piranha
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