Войти
ИноСМИ

С-300 открыли огонь по израильским истребителям в Сирии

271
0
-1
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости Дмитрий Виноградов

Система ПВО С-300 открыла предупредительный огонь по F-16 Израиля в Сирии

Российские системы С-300 находятся в строю и надежно защищают воздушное пространство Сирии, пишет MWM. Только за последние два месяца они дважды обстреливали израильские истребители F-16. Эти системы остаются серьезной угрозой для ВВС Израиля, отмечает автор.

26 июля приобретенные Сирией российские системы ПВО С-300ПМУ-2 выпустили одну ракету "земля-воздух" по звену истребителей F-16, которые Израиль купил у США, после того, как они вторглись в воздушное пространство страны. Это уже второй случай, когда сирийские С-300 запустили свои ракеты на Ближнем Востоке вне рамок военных учений. Первый из них имел место два месяца назад, 13 мая, и тоже с участием израильских самолетов. Ракеты ЗРК были выпущены по баллистическим траекториям и не были наведены ни на один самолет.

Ранее Сирия должна была развернуть С-300 еще в 2013 году, но давление Израиля на Россию вынудило последнюю отменить эту сделку, несмотря на то, что обучение сирийского персонала к тому времени уже началось. Кремль отменил свое решение и поставил системы только в октябре 2019 года после того, как обвинил Израиль в гибели самолета Ил-20 ВВС России и всего его экипажа в инциденте, когда израильские F-16 якобы использовали его в качестве прикрытия от огня сирийской ПВО. Однако С-300ПМУ-2 в течение многих лет эксплуатировался российским персоналом и не стрелял по самолетам противника даже во время ожесточенных боев в начале 2020 года, когда Турция совершила массированные незаконные вторжения в воздушное пространство Сирии для оказания авиационной поддержки турецким боевикам на земле.

С-300ПМУ-2 впервые поступили на вооружение в 1997 году, и те, что находятся на вооружении Сирии, были последними экземплярами, экспортированными за рубеж. Уже давно снятые с производства, они были изъяты из действующих российских частей, которые, в свою очередь, получили новые, более мощные системы С-400. Использование системы связано с тем, что Россия стремится поддержать безопасность Сирии от западных, турецких и израильских угроз, заметным предварительным сигналом чего стал проведенные в январе совместные учения российских и сирийских истребителей, имитирующих защиту сирийского воздушного пространства. С-300ПМУ-2, интегрированный с рядом более дешевых систем ПВО, поставленных Россией в последние годы, является самым мощным средством противовоздушной обороны, состоящим на вооружении Сирии наряду с недавно приобретенными истребителями МиГ-29СМТ, которые, как сообщают, вооружены ракетами Р-77-1 "воздух-воздух".

С-300ПМУ-2 ценится за достаточно большую дальность действия в 250 км, наличие в арсенале нескольких классов ракет, обеспечивающих многоуровневую оборонительную сеть, а также за высокую мобильность и радиолокационную вооруженность, что делает его особенно серьезной угрозой для израильских и турецких подразделений F-16. Эти истребители впервые поступили на вооружение в 1978 году, но до сих пор остаются "рабочей лошадкой" ВВС обеих стран. Турция предприняла попытки модернизировать те, что находятся на ее вооружении, с помощью новой авионики, датчиков и вооружения, в то время как Израиль начал поэтапный отказ от этого класса истребителей и вывод из эксплуатации целых эскадрилий этих машин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
МиГ-29СМТ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
02.05.2019
Свои на восточном базаре
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения