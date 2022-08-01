С-300 открыли огонь по израильским истребителям в Сирии

Система ПВО С-300 открыла предупредительный огонь по F-16 Израиля в Сирии

Российские системы С-300 находятся в строю и надежно защищают воздушное пространство Сирии, пишет MWM. Только за последние два месяца они дважды обстреливали израильские истребители F-16. Эти системы остаются серьезной угрозой для ВВС Израиля, отмечает автор.

26 июля приобретенные Сирией российские системы ПВО С-300ПМУ-2 выпустили одну ракету "земля-воздух" по звену истребителей F-16, которые Израиль купил у США, после того, как они вторглись в воздушное пространство страны. Это уже второй случай, когда сирийские С-300 запустили свои ракеты на Ближнем Востоке вне рамок военных учений. Первый из них имел место два месяца назад, 13 мая, и тоже с участием израильских самолетов. Ракеты ЗРК были выпущены по баллистическим траекториям и не были наведены ни на один самолет.

Ранее Сирия должна была развернуть С-300 еще в 2013 году, но давление Израиля на Россию вынудило последнюю отменить эту сделку, несмотря на то, что обучение сирийского персонала к тому времени уже началось. Кремль отменил свое решение и поставил системы только в октябре 2019 года после того, как обвинил Израиль в гибели самолета Ил-20 ВВС России и всего его экипажа в инциденте, когда израильские F-16 якобы использовали его в качестве прикрытия от огня сирийской ПВО. Однако С-300ПМУ-2 в течение многих лет эксплуатировался российским персоналом и не стрелял по самолетам противника даже во время ожесточенных боев в начале 2020 года, когда Турция совершила массированные незаконные вторжения в воздушное пространство Сирии для оказания авиационной поддержки турецким боевикам на земле.

С-300ПМУ-2 впервые поступили на вооружение в 1997 году, и те, что находятся на вооружении Сирии, были последними экземплярами, экспортированными за рубеж. Уже давно снятые с производства, они были изъяты из действующих российских частей, которые, в свою очередь, получили новые, более мощные системы С-400. Использование системы связано с тем, что Россия стремится поддержать безопасность Сирии от западных, турецких и израильских угроз, заметным предварительным сигналом чего стал проведенные в январе совместные учения российских и сирийских истребителей, имитирующих защиту сирийского воздушного пространства. С-300ПМУ-2, интегрированный с рядом более дешевых систем ПВО, поставленных Россией в последние годы, является самым мощным средством противовоздушной обороны, состоящим на вооружении Сирии наряду с недавно приобретенными истребителями МиГ-29СМТ, которые, как сообщают, вооружены ракетами Р-77-1 "воздух-воздух".

С-300ПМУ-2 ценится за достаточно большую дальность действия в 250 км, наличие в арсенале нескольких классов ракет, обеспечивающих многоуровневую оборонительную сеть, а также за высокую мобильность и радиолокационную вооруженность, что делает его особенно серьезной угрозой для израильских и турецких подразделений F-16. Эти истребители впервые поступили на вооружение в 1978 году, но до сих пор остаются "рабочей лошадкой" ВВС обеих стран. Турция предприняла попытки модернизировать те, что находятся на ее вооружении, с помощью новой авионики, датчиков и вооружения, в то время как Израиль начал поэтапный отказ от этого класса истребителей и вывод из эксплуатации целых эскадрилий этих машин.