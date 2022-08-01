Орбан: военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает

Мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США, считает премьер-министр Венгрии

ВЕНА, 29 июля. /ТАСС/. Военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает, мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

"Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу. Пока США считают, что данная военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет", - сказал он, отметив, что, шансы на урегулирование конфликта на Украине невелики без проведения переговоров между РФ и США.

Орбан назвал заблуждением идею о том, что украинская армия сможет победить РФ с помощью западного оружия. Не сработали, по его мнению, и санкции Евросоюза, которые должны были дестабилизировать Россию, а получилось ровно наоборот. Весь мир не объединился против нее, указал он.

По словам венгерского премьера, в сложившейся ситуации нужно выработать новую систему европейской безопасности. "Вы не потушите пожар с помощью огнемета. Америка должна сыграть здесь ключевую роль. Это называется прокси-войной. Запад наполовину вовлечен в войну, необходимо согласовать новую европейскую систему безопасности, и поскольку у нас [Евросоюза] нет единой армии, мы снова должны ожидать европейской стабильности от российско-американского соглашения", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.