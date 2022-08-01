В России предложили выводить спутники двумя разгонными блоками

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского предложила для выведения спутников на высокие околоземные орбиты использовать двухпусковую схему, предполагающую запуск двух носителей. Заявка на изобретение распространена Федеральным институтом промышленной собственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Способ выведения космического аппарата на высокую орбиту, заключающийся в том, что ракета-носитель выводит на низкую околоземную орбиту орбитальный блок, состоящий из разгонного блока и космического аппарата, отличающийся тем, что второй ракетой-носителем выводят на ту же низкую околоземную орбиту второй разгонный блок», — указано в документе.

Отмечается, что на околоземной орбите разгонные блоки ракет стыкуются друг с другом и осуществляют дальнейшее довыведение космического аппарата в заданную позицию.

В январе Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина сообщило, что разгонный блок «Фрегат-СБУ» для ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в конце 2025 года.

В декабре 2021 года американский портал NASASpaceFlight.com сообщил, что третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно.