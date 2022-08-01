Войти
Lenta.ru

В России предложили выводить спутники двумя разгонными блоками

244
0
0
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского предложила для выведения спутников на высокие околоземные орбиты использовать двухпусковую схему, предполагающую запуск двух носителей. Заявка на изобретение распространена Федеральным институтом промышленной собственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Способ выведения космического аппарата на высокую орбиту, заключающийся в том, что ракета-носитель выводит на низкую околоземную орбиту орбитальный блок, состоящий из разгонного блока и космического аппарата, отличающийся тем, что второй ракетой-носителем выводят на ту же низкую околоземную орбиту второй разгонный блок», — указано в документе.

Отмечается, что на околоземной орбите разгонные блоки ракет стыкуются друг с другом и осуществляют дальнейшее довыведение космического аппарата в заданную позицию.

В январе Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина сообщило, что разгонный блок «Фрегат-СБУ» для ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в конце 2025 года.

В декабре 2021 года американский портал NASASpaceFlight.com сообщил, что третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
06.10.2021
Сверхтяжелое решение Роскосмоса
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
27.07.2018
Повелитель батута
13.01.2014
Через тернии – к звёздам
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения