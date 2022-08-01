Германия одобрила продажу Украине 100 ед. 155-мм гаубиц PzH-2000 (расширенная версия)

ЦАМТО, 29 июля. Согласно информации, опубликованной на сайте немецкой газеты Welt 27 июля, власти Германии одобрили продажу Украине 100 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000 на сумму 1,7 млрд. евро.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию журнала Der Spiegel, немецкая компания KMW (Krauss-Maffei Wegmann) уже приступила к производству первых артиллерийских систем для Украины. Поставка всех 100 гаубиц PzH-2000 для Украины займет несколько лет. В настоящее время решение о сроках поставки не принято.

Несколько гаубиц PzH-2000 из состава ВС Германии уже были поставлены ВС Украины и применяются на ТВД. В мае 2022 года Нидерланды и Германия одобрили поставку Украине 12 ед. 155-мм гусеничных самоходных гаубиц PzH-2000. Нидерланды предоставили Украине пять установок, а Германия – семь.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 28 июня 2022 года объявила, что Германия совместно с Нидерландами поставит Украине шесть дополнительных PzH-2000.

Масса разработанной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в 1996 году 155-мм самоходной гаубицы PzH-2000 – около 55 т, длина/ширина/высота – 11,7/3,6/3,1 м, экипаж – 5 человек (командир, водитель, наводчик, два заряжающих). PzH-2000 оснащена 155-мм орудием длиной 52 калибра с автоматической системой заряжания. Боекомплект установки – 60 выстрелов, максимальная скорострельность – до 10 выстр/мин. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км при использовании стандартных боеприпасов и до 54 км при использовании боеприпасов повышенной дальности.

Гаубица также вооружена 7,62-мм пулеметом. Машина способна развивать скорость до 60 км/ч, запас хода – более 420 км.

СГ PzH-2000 состоят на вооружении ВС Германии, Хорватии, Греции, Италии, Катара, Литвы, Нидерландов и Венгрии.