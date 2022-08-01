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ТАСС

Bloomberg: Германия может утратить свое лидерство в Европе

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Источник изображения: AP Photo/Markus Schreiber

Как отмечает агентство, к утере главенства в ЕС страну приводит энергетический кризис и зависимость ФРГ от российских углеводородов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Германия теряет свои лидирующие позиции в Европе, которые она держала на протяжении порядка многих лет. Такое мнение выразила в авторской колонке журналист агентства Bloomberg Мария Тадео.

По ее словам, к утере главенства в Евросоюзе Германию приводит энергетический кризис и зависимость ФРГ от российских углеводородов, в этих условиях лидерство в Европе могут захватить южные страны, в том числе Испания. "Пока Берлин борется с шоком, юг Европы становится все увереннее в себе", - пишет Тадео, отмечая, что такое изменение баланса сил "может привести к оздоровлению ЕС".

"Изменение баланса сил, если оно ведет к лучшему процессу принятия решений, должны приветствоваться Брюсселем", - резюмирует журналист.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Германии, пожелавшего сохранить анонимность, сообщал, что единство ЕС может быстро развалиться этой зимой из-за острого газового дефицита. Так, Германия, "которая столкнулась с рядом технических трудностей, в частности с отсутствием инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ - прим. ТАСС), выделила €15 млрд ($15,2 млрд - прим. ТАСС) на приобретение газа для своих хранилищ". Действия Берлина вызвали раздражение партнеров по ЕС, поскольку способствовали росту цен на топливо, отмечает агентство.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада. 

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