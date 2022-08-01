Эта таинственная российская подлодка не дает покоя Западу

Российская шпионская субмарина АС-31 может погружаться на два с половиной километра и остается абсолютной загадкой

Эта российская подлодка окутана тайнами, пишет автор статьи. Москва не спешит делится информацией о ней, заставляя Запад теряться в догадках. Ее прочности и способности погружаться на большую глубину позавидует американский "Лос-Анджелес".

АС-31 "Лошарик", известная также как проект 210, — это российская глубоководная атомная подводная лодка. Заложили АС-31 в 1988 году на заводе в Северодвинске, но из-за финансовых проблем на воду она была спущена только в 2003 году. Эту субмарину обычно относят к категории разведывательных подводных лодок. Россия не раскрывает почти никакой информации об этой таинственной подлодке, предоставляя Западу возможность строить догадки и предположения.

Насколько известно, корпус лодки АС-31 создан примерно из семи шарообразных титановых отсеков. Название "Лошарик" — это намек на уникальную конструкцию из взаимосвязанных сфер. У русских есть мультфильм, главным персонажем которого является игрушечная лошадка из шариков.

Маленькая, но мощная

Полисферическая конструкция лодки существенно увеличивает ее прочность. А АС-31 должна быть прочной, ибо при выполнении поставленных задач ей приходится погружаться на большую глубину. В 2012 году русские провели испытания АС-31 в Северном Ледовитом океане на глубинах от двух до двух с половиной километров. Это очень глубоко. Чтобы понять, насколько, задумайтесь над тем, что субмарина ВМС США типа "Лос-Анджелес" способна погружаться на максимальную глубину 900 метров. Это в три раза меньше наибольшей глубины погружения "Лошарика". Еще большую прочность АС-31 придает титан, из которого изготовлен ее корпус.

"Широкое применение титана в субмарине сложно в инженерном плане. Кроме того, титановый корпус стоит намного дороже традиционной конструкции из стали, — написал мой коллега Калеб Ларсон (Caleb Larson). — Использование легкого и высокопрочного металла, такого как титан, дает „Лошарику“ возможность выдерживать огромное давление воды на морском дне. Следовательно, прочность необходима это лодке для выполнения задач по предназначению".

АС-31 прочная, но небольшая. Подводное водоизмещение лодки всего 2 100 тонн. Для сравнения: у американской субмарины типа "Огайо" водоизмещение составляет 18 750 тонн, а у российской подводной лодки "Белгород" — 17 000 тонн. АС-31 настолько мала, что ее могут перевозить на своем борту крупные российские подводные лодки проекта 667БДР "Кальмар".

Автор: Харрисон Касс (Harrison Kass)