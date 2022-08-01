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ТАСС

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине

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Источник изображения: AP Photo/Eraldo Peres

Они не присоединились к позиции американских стран в ходе Конференции министров обороны Америки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта на Украине, следует из декларации, принятой в четверг по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.

"Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине", - объясняется в документе позиция двух стран.

Мексика, в свою очередь, полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН. 

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Страны
Аргентина
Бразилия
Мексика
США
Украина
Компании
ООН
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