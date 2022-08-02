Откуда взялся «Змеевик»

У всякого новейшего оружия есть почтенный прототип

Сообщение о разработке в России противокорабельной баллистической ракеты (ПКБР) наземного базирования «Змеевик» с гиперзвуковой боевой частью (БЧ) вызвало волну комментариев.

Оно и понятно. Такая ракета предназначена для поражения авианосцев и других крупных надводных кораблей потенциального противника на больших дальностях.

«ВОСТОЧНЫЕ ВЕТРЫ» КИТАЯ

Отмечается, что по своим характеристикам «Змеевик» будет близок китайским ПКБР DF-21D и DF-26. Аббревиатура DF означает Dong-Feng («Восточный ветер»). Так в КНР обозначают баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности.

DF-21D поражает морские надводные цели на дальности 1450 км (по другим данным – 2000 км), а DF-26 – на дистанции 5000 км. Во время стрельб 26 августа 2020 года ракетой DF-21D наносился удар по двигавшемуся судну-мишени, находившемуся в Южно-Китайском море между островом Хайнань и Парасельскими островами (островами Сиша), с позиции в провинции Чжэцзян на побережье Восточно-Китайского моря. Ракетой же DF-26 стреляли из глубины территории КНР – с полигона в провинции Цинхай на западе страны. Обе ПКБР поразили цель.

Сейчас в Китае ведутся работы по повышению точности этого оружия. Если прежде ПКБР предназначались только для поражения авианосцев, то теперь их «обучают» уничтожать эсминцы и другие корабли, в том числе в базах у причалов. Новая мишенная позиция возведена в пустыне Такла-Макан Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Там построены пирсы и модели кораблей, напоминающие эсминцы типа Arleigh Burke. По ним и ведутся стрельбы.

НО МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Успехи КНР в деле создания ПКБР неоспоримы. Но баллистические ракеты, которыми можно поражать движущиеся надводные корабли противника, не китайское изобретение. Первой страной, научившейся ими стрелять по авианосным соединениям, был СССР.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров о создании для атомных подлодок комплекса Д-5 с жидкостной ракетой 4К10 (Р-27). Было признано целесообразным на базе этой баллистической ракеты для подлодок (БРПЛ) разработать противокорабельную ракету 4К18 (Р-27К). Реализация была возложена на СКБ-385 (ныне Государственный ракетный центр имени академика Макеева).

Миасское предприятие – ведущий разработчик отечественных морских баллистических ракет. Но и для него Р-27К оказалась непростым изделием. В отличие от базовой БРПЛ Р-27 с дальностью стрельбы 2500–3000 км, принятой на вооружение в 1968 году, с противокорабельной баллистической ракетой пришлось повозиться.

У нее появилась небольшая вторая ступень для коррекции нацеливания. Это потребовало новых решений и технологий. Из-за оснащения второй ступенью для сохранения габаритов ракеты были уменьшены размеры первой ступени, что привело к уменьшению максимальной дальности стрельбы до 900 км. Стартовая масса Р-27К – 13,25 т, длина – 9 м, диаметр – 1,5 м, головная часть – ядерная, моноблочная, мощностью 0,65 Мт.

Первоначальное целеуказание на производившую стрельбу подводную лодку выдавалось спутниковой системой «Легенда» или авиационной системой «Успех-У», включавшей самолеты Ту-95РЦ и вертолеты Ка-25РЦ. Обработка полученных данных на корабельной аппаратуре разведки «Касатка» позволяла определить координаты группы кораблей с точностью до 25 км. Но этого было недостаточно для поражения цели, особенно если цель движется со значительной скоростью. Наведение Р-27К на конечном участке осуществлялось с помощью пассивной радиолокационной головки самонаведения с обработкой сигнала бортовой вычислительной системой на транзисторах и диодах. В полете антенно-фидерное устройство выдвигалось из приборного отсека второй ступени, раскрывалось и направлялось в сторону предполагаемого места цели. По сигналам, излучаемым РЛС кораблей противника, определялась главная цель в соединении. Для ее поражения рассчитывалась траектория полета головной части и ее последующее отделение.

«КЛЮЧ» – НА ЦЕЛЬ

Пассивная система самонаведения, получившая название «Ключ», производила поиск, захват, выбор и сопровождение цели и выдавала в систему управления ракеты информацию для коррекции ее траектории путем двукратного включения двигателей второй ступени. Поражение авианосца противника не предусматривало прямого попадания в него. Подрыв мощной ядерной БЧ предполагался над целью, что гарантированно вело к уничтожению как авианосца, так и ближайших кораблей эскорта.

В 1970 году начались испытания первой в мире ПКБР. На полигоне Капустин Яр было проведено 20 пусков, из них 16 – успешных. С декабря 1972 года стрельбы производились с дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) К-102 проекта 605 – модернизации ДЭПЛ с баллистическими ракетами проекта 629А.

Потребовалось серьезное переоборудование субмарины. Из-за размещения навигационного комплекса «Сигма-605», ЦВМ «Рекорд-2», комплекса целеуказания «Касатка Б-605» и четырех вертикальных пусковых установок ПКБР Р-27К в корму от ограждения выдвижных устройств пришлось увеличить длину субмарины на 12,5 м.

Первый пуск с борта К-102 оказался неудачным из-за неисправности системы управления. Зато следующие 10 прошли успешно. Кульминацией стал последний, одиннадцатый старт в 1975 году. ДЭПЛ К-102 стреляла на максимальную дальность из Белого моря. В момент пуска неопределенность положения цели составляла 75 км. Но «Ключ», как и все другие системы, сработал безупречно. Баржа с размещенной на ней РЛС, чьи сигналы улавливались антенно-фидерным устройством второй ступени ракеты, была поражена прямым попаданием.

ПОЧЕМУ ТЕМУ ЗАКРЫЛИ

ДЭПЛ К-102 осталась единственной подлодкой, оснащенной ракетами Р-27К. Несмотря на успешные испытания, она не поступила на вооружение АПЛ проекта 667Б, для которых предназначалась. Собственно, не были построены и эти атомоходы-носители ПКБР.

Остановилась разработка более совершенной ПКБР Р-33 с активно-пассивной системой самонаведения и дальностью стрельбы до 2000 км. Не дошли до стапеля и надводные корабли океанской зоны водоизмещением 13480 т, которые предполагалось вооружить в том числе и шестью ракетами Р-27К.

Почему же советское руководство, обычно поддерживавшее создание перспективных средств ведения войны на море, отказалось от столь эффективного оружия?

Официальная причина была в том, что размещать ПКБР Р-27К предполагалось на АПЛ проекта 667Б, которые внешне не отличались от носителей стратегических ракет проектов 667А и 667АУ. А значит, по советско-американскому Договору по ОСВ 1972 года подпадали под общий зачет стратегических носителей, на что Москва пойти не пожелала. Кроме того, ракеты Р-27К и Р-33 практически ничем не отличались от БРПЛ, и их трудно было идентифицировать как противокорабельные.

Американцы на переговорах по ОСВ особенно акцентировали на этом внимание, поскольку понимали, что в случае развертывания ВМФ СССР подводных лодок с ПКБР гегемонии ВМС США в Мировом океане придет конец, а авианосцы окажутся вообще не у дел.

Была, на наш взгляд, еще одна причина. Командование ВМФ СССР осознало, что принятие на вооружение Р-27К фактически перечеркивало планы по созданию океанского флота. Для чего он нужен, если авианосные соединения противника можно уничтожать с помощью баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок? Вероятно, по этой же причине были прекращены работы и по ПКБР Р-33 комплекса Д-13.

Сегодня очевидно, что если ПКБР с размещением на подлодках по-прежнему подпадают под запреты российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях, то ПКБР берегового базирования уже ничем не ограничиваются. Поскольку США по собственной инициативе вышли из Договора по РСМД.

ПКБР берегового базирования получают все большую популярность. И не только в Китае. На вооружении Корпуса стражей исламской революции в Иране состоят ПКБР Khalij Fars и Hormuz-2. Их дальность действия невелика – всего 300 км, но свое дело они делают. Американские авианосцы сегодня стараются не заходить в воды Персидского залива, да и вообще не приближаться к берегам Ирана со стороны Аравийского моря.

СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Что известно о ПКБР «Змеевик»? Практически ничего. Что это будет баллистическая ракета с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров и гиперзвуковым боевым оснащением. Что боевой блок будет приближаться к цели, совершая маневры уклонения, то есть змейкой – отсюда название «Змеевик». Другими словами, он будет не по зубам не только сегодняшним, но и перспективным средствам ПРО.

Неизвестно даже, кто является разработчиком комплекса. Чаще всего называют реутовское НПО машиностроения. Оно является разработчиком берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» со сверхзвуковыми маневрирующими противокорабельными ракетами 3М55 «Оникс», а также успешно завершившей в этом году испытания с надводного носителя гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3M22 «Циркон». Как сообщил ТАСС 22 мая, сейчас НПО машиностроения завершает создание БРК с ракетой «Циркон». Дальность стрельбы превысит 1000 км, а скорость полета ракеты составит 4900–7350 км/ч.

«Назначение» НПО машиностроения на роль разработчика «Змеевика» закономерно, но отнюдь не свидетельствует о том, что именно эта организация является его создателем. Коломенское КБ машиностроения (КБМ) тоже можно записать в число потенциальных авторов «Змеевика». Ведь знаменитый «Искандер» КБМ способен поражать не только наземные, но и морские цели. Кроме того, он является прототипом гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал», которым можно уничтожать авианосцы. В запасе у КБМ есть замороженная в конце 1980-х разработка оперативно-тактического комплекса 9К716 «Волга» с ракетой 9М716, имевшей расчетную дальность стрельбы 900–1000 км.

Но 1000-километровой дистанции стрельбы недостаточно для «Змеевика». А вот у ракет Московского института теплотехники (МИТ) дальность подходящая. У подвижных грунтовых РСД 15Ж45 комплекса «Пионер» – 5000 км, у ракеты 15Ж53 «Пионер-УТТХ» – 5500 км, а у 15Ж57 «Пионер-3» – 7400 км. Все они были ликвидированы по Договору по РСМД. За 15 лет их эксплуатации не было ни одного аварийного случая. Во время испытаний и учений было отстреляно 190 ракет. Все пуски прошли успешно.

У МИТа есть также значительный задел по ракете 15Ж66 подвижного грунтового комплекса «Скорость» с дальностью стрельбы до 4000 км. Как явствует из названия, доставка ядерной БЧ к цели должна была осуществляться быстро.

Некоторые источники сообщают, что для «Змеевика» создается совершенно новая ракета. Но всякое новое изделие опирается на прототипы. Не будем забывать об этом.

НЕПРОБИВАЕМЫЙ ЩИТ

ПКБР «Змеевик» потребуется немного. В составе ВМС США числятся 11 авианосцев. Из них не более восьми-девяти готовы к морской службе. Таким образом, ВМФ РФ достаточно располагать 10 пусковыми установками (по две на Северном, Балтийском и Черноморским флотах – последние два с возможностью поражения целей в Северном и Средиземноморском морях – и четыре на Тихоокеанском флоте для поражения плавающих аэродромов).

Если эти планы будут реализованы, Россия сможет построить прочную систему береговой обороны с опорой на подвижные БРК. Первую линию составят БРК «Бал» с ракетами Х-35 и Х-35У с дальностью поражения 130–260 км. Второй рубеж обеспечат БРК «Бастион» с ракетами «Оникс» и «Оникс-М», способные стрелять на 600 км. Третий защитный вал будет опираться на гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», поражающие корабли врага на дистанции 1000 км и более. А на самых дальних рубежах противника встретят гиперзвуковые ПКБР «Змеевик». Абсолютно непробиваемый щит!

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.