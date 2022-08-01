Америка делает деньги на спецоперации

Но бездонную дыру Украины никакой ВПК не насытит

Хотя США постоянно говорят о важности восстановления мира на Украине, американский ВПК зарабатывает миллиарды на этом конфликте и не заинтересован в его прекращении. Исполнительный директор американской антивоенной организации Just Foreign Policy Эрик Сперлинг, ранее работавший в Конгрессе США, в одном из недавних интервью заявил, что нельзя недооценивать лоббистскую силу военной промышленности Соединенных Штатов, представители которой хотят, чтобы военная напряженность стимулировала спрос на оружие.

Сперлинг заметил, что «вращающаяся дверь» государства и бизнеса – это повсеместное явление. Высшие военные чиновники и служащие Госдепартамента США после отставки часто входят в состав советов директоров военно-промышленных предприятий либо выступают в качестве советников и лоббистов. А те, кто трудился на этих предприятиях, могут выдвигаться на занятие государственных должностей.

По мнению Сперлинга, все это создает атмосферу, в которой конфронтационное, милитаризованное противостояние Америки со своими контрагентами больше соответствует их экономическим и политическим интересам, чем методы дипломатии. «Дипломатия не приносит много денег. Ни один инвестор, узнав о дипломатической договоренности, не подумает о том, что это хороший знак для получения прибыли оружейными компаниями», – подчеркивает Сперлинг.

КОГДА БИЗНЕС ВАЖНЕЕ ПОЛИТИКИ

Кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард в середине февраля в беседе с журналистами предупредила, что ВПК контролирует американское правительство и демократию. А сторонники войны из обеих американских партий провоцируют обострение ситуации между Россией и Украиной.

Недавно американские СМИ сообщили, что еще в январе этого года генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что конкуренция великих держав приведет к инфляции военного бюджета США, что принесет компании еще большие доходы. А генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам, что напряженная обстановка в Восточной Европе дает компании возможность извлекать более высокие прибыли.

После начала российско-украинского конфликта цены на акции крупных американских военно-промышленных компаний резко выросли. Цена акций-лидеров Lockheed Martin увеличилась на 28%. Акции Raytheon Technologies за тот же период выросли почти на 20%. Цены на акции компаний Northrop Grumman и General Dynamics также резко поднялись.

Эксперты отмечают, что российско-украинский кризис принесет дополнительный доход ВПК Соединенных Штатов через военную помощь Украине и увеличение оборонных бюджетов Америки и Европы. Когда вспыхнул российско-украинский конфликт, США сразу же заявили, что предоставят Украине всю необходимую военную помощь и будут оказывать ее до тех пор, пока Россия не будет повержена.

В то же время в американском Конгрессе усиливается консенсус между двумя партиями в отношении увеличения оборонного бюджета. Федеральный бюджет США на 2022 финансовый год составляет 1,5 трлн долл. Из них расходы на оборону выделено 782 млрд, что на 42 млрд больше, чем в 2021 финансовом году.

Бывший конгрессмен от штата Айова Грег Кьюсак заявил, что принятый Конгрессом военный бюджет выше, чем тот, который запрашивал Белый дом. Причина в том, что поддержка оборонного бюджета является «очень дешевым проявлением патриотизма».

Кроме того, Германия и другие европейские страны одна за другой скорректировали свою оборонную политику, что также принесло новые бизнес-возможности военно-промышленным гигантам Америки. Эрик Сперлинг заявил, что конфликт между Россией и Украиной подтолкнет членов НАТО к увеличению расходов на оборону. При этом большое количество оружия ВС стран – членов блока поставляется из США, а это значит, что значительная часть военных контрактов попадет в руки американского ВПК.

Отчет, опубликованный Министерством обороны США в феврале этого года, показал, что с 1990-х годов количество подрядчиков оборонного сектора сократилось на порядок – с 51 до 5. При этом олигополия военной промышленности Америки только усилилась. Чем меньше предприятий, тем больше у них прав устанавливать свои цены, а это означает, что прибыль гигантов ВПК значительно возросла.

Чтобы обеспечить стабильный поток военных ассигнований, предприятия ВПК всегда платили большие деньги лоббистам. Исследование, проведенное Университетом Брауна – частным исследовательским университетом Лиги Плюща, расположенным в Провиденсе, столице штата Род-Айленд, – показало, что за последние два десятилетия американская военная промышленность потратила на лоббирование своих интересов 2,5 млрд долл. А за последние пять лет она нанимала в среднем около 700 лоббистов в год – эта цифра превосходит численность всех членов Конгресса.

Эрик Сперлинг работал с лоббистами во время своего пребывания в Конгрессе и многое узнал о методах работы военных компаний. Он сообщил журналистам, что американские военные предприятия собираются увеличить численность рабочих мест по всей стране, чтобы все большее количество людей разделяло интересы ВПК, тем самым создавая некое «переплетение интересов». Если законодатели будут настаивать на сокращении военных расходов, они столкнутся с огромным сопротивлением, потому что это может привести к массовой безработице в округах, которые представляют парламентарии.

ПЯТЬ ОШИБОК БАЙДЕНА

Лидеры ВПК, манипулирующие президентом США Джо Байденом и добивающиеся от него безоговорочной поддержки, уверены, что в складывающейся ситуации бесконечного противостояния России и затягивания конфликта на Украине их процветание гарантировано. Но некоторые эксперты говорят об обратном.

Президент компании Doctrine & Strategy Consulting, бывший офицер Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Ребекка Коффлер несколько дней назад заявила в эфире телеканала Fox news, что политика Байдена в отношении России и Украины потерпела крах. Санкции не сработали, а неограниченная помощь Киеву лишь продлевает конфликт. Но никаких денег и оружия не хватит для победы Украины, заявила Коффлер. Она также подчеркнула, что некомпетентная политика Байдена наносит ущерб Соединенным Штатам.

Ребекка Коффлер рассказала о пяти главных ошибках Байдена на Украине, в действительности являющихся программой его кураторов. В долгосрочной перспективе эти ошибки могут обернуться разрушительными последствиями для США, не говоря уже об Украине.

Во-первых, отметила бывшая разведчица, администрация Байдена не смогла сдержать Путина, и вдобавок ее действия дали российским силам фору, перед тем как они начали спецоперацию. Путин смог мобилизовать боеспособные силы численностью в 190 тыс. человек, которые практически окружили Украину.

Процесс подготовки длился неделями и даже месяцами, пока американские дипломаты наивно вели переговоры с русскими в Европе по поводу неких заведомо недостижимых «гарантий безопасности». Пока Россия стягивала тяжелое вооружение к украинской границе, возводила полевые госпитали и собирала своих солдат, чиновники американских разведывательных ведомств и служб безопасности заявляли, что они понятия не имеют, «каковы намерения России», и «принял ли президент Путин решение о наступлении».

Ситуация с отрицанием очевидных фактов, заявила Коффлер, напомнила ей, как она, будучи офицером РУМО по доктрине и стратегии в отношении России, безуспешно пыталась убедить чиновников администрации Обамы, что Путин всерьез намерен переписать исход холодной войны. Несмотря на массу разведданных, указывавших на то, что он планирует расколоть НАТО и восстановить контроль над бывшими советскими республиками, включая Украину, вашингтонские бюрократы постоянно придумывали самые разные отговорки, почему Путин не станет делать того, что он, по его же собственным словам, намеревался сделать. В одной из таких отговорок звучало утверждение, что у России нет финансовых возможностей для проведения масштабных военных операций.

Во-вторых, Байден, по словам Ребекки Коффлер, фактически дал Путину «зеленый свет» на проведение спецоперации, заявив, что «незначительное вторжение» не повлечет серьезной реакции США. В феврале он публично объявил, что США не станут отправлять своих военных на Украину. В мае Байден написал для New York Times статью «Что Америка будет делать на Украине, а что не будет», где рассказал о планах Соединенных Штатов. Он сообщил, что Вашингтон не станет отправлять войска в зону боевых действий.

«Если Москва чего-то и боится, так это полной мощи американских ВС, которые обладают заметным преимуществом перед русскими в смысле обычных вооружений», – отметила Коффлер. И добавила, что «поддержание стратегической неясности, умение заставить противника гадать, каким может стать ваш следующий шаг, и есть основополагающие принципы политики сдерживания путем устрашения».

В-третьих, в марте этого года Байден закрыл программу разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом малой мощности, начатую Трампом, что дает России преимущество в случае ограниченной ядерной войны. Подобное оружие – основа российской доктрины «эскалации для деэскалации», которая предусматривает возможность применения таких боеголовок, чтобы заставить противника сдаться. Тот факт, что в распоряжении Путина есть такое оружие, является главной причиной того, почему Вашингтон боится войны с Россией.

В-четвертых, энергетическая и экономическая политика США помогает финансировать российскую военную машину. В результате непродуманных действий Байдена и союзников США с глобального рынка ежедневно исчезает миллион баррелей нефти. В результате цены на нефть подскочили, принеся дополнительную прибыль России, чьи доходы от продажи энергоносителей уже достигли заоблачных высот.

В-пятых, неограниченная помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требований, чтобы украинский президент Зеленский ставил перед собой реалистичные цели – лишь продлевает конфликт, истощая собственные запасы США. Нет таких денег и нет такого количества вооружений, которых Украине хватило бы для победы, на которую рассчитывает Зеленский, потому что ВС РФ несоизмеримо мощнее украинских. Хотя украинский лидер сумел заручиться Западного мира, его военные цели нереалистичны. Зеленский хочет полностью вытеснить русских, которые уже контролируют 20% территорий Украины, и отказывается вести переговоры с Путиным.

КОГДА ПОЛИТИКА ВАЖНЕЕ БИЗНЕСА

Более того, заключает свои рассуждения Ребекка Коффлер, политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с традиционными союзниками Америки, такими как Саудовская Аравия. И снова американский президент не смог понять фундаментальное правило стратегии: не отталкивай союзников и не подталкивай врагов к сближению между собой. Редактор газеты Washington Times Чарли Хёрт на днях заявил в эфире Fox News, что нынешний президент США – «очень опасный неумный человек». До прихода к власти никто не воспринимал его всерьез, а журналисты могли заставить сказать что угодно. По его словам, революционер Обама сделал Байдена вице-президентом для равновесия нового и старого, однако не мог и представить себе, что этот «белобрысый старый простак» когда-нибудь станет лидером Америки.

Понятно, что Байдена никто не выберет на следующий срок. Понятно, что промышленные магнаты Америки хотят заменить его на столь же сговорчивого и русофобски настроенного политика. Но если американский истеблишмент осознает, что Третья мировая война станет концом планеты и двинется по пути налаживания отношений с Россией, надежды лидеров ВПК на сверхприбыли могут и не оправдаться.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»