Огонь гасят огнем

Российским войскам нужны артиллерийские системы большой дальности

24 июля 2022 года исполнилось пять месяцев с начала специальной военной операции России на Украине. Черта, за которой можно подвести некоторые итоги, как говорят моряки, осмотреться в отсеках. А уж потом нарисовать на командирских картах новые красные стрелы. О чем говорят эти пять месяцев, все ли складывается так, как намечалось?

ПОВОРОТ ВСЕМ ВДРУГ

Прежде чем перейти к анализу обстановки на фронтах, отметим несколько новых политических моментов, характеризующих сегодняшний день. И в первую очередь это начало отрезвления Европы. Европа начинает прозревать, обстановка даже среди политиков первого эшелона начинает постепенно меняться.

Об этом говорят расконсервация европейских угольных разрезов и электростанций, работающих на угле, визит министра иностранных дел Венгрии в Россию для подписания нового договора на поставку 700 млн куб. м газа, отставка Бориса Джонсона, правительственный кризис в Италии.

Европейцы начинают отказывать в гостеприимстве беженцам с Украины, которых все чаще называют неблагодарными, бескультурными, а Украину – дырой, где пропадают миллиарды долларов, процветает махровая коррупция, полным ходом идет торговля поставляемым оружием и военной техникой. Все это – очень важный поворот в мозгах и поступках некогда единой Европы. И раздрай этот будет нарастать тем больше, чем дальше продвинутся наши войска по территории Украины.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАУЗА

Сейчас на фронтах заканчивается тактическая пауза, которую взяли пару недель назад наши военные. Она была просто необходима, чтобы подтянуть резервы, подвезти оружие и боеприпасы, доукомплектовать батальонные тактические группы и войсковые части, участвующие в СВО, провести ротацию личного состава с учетом выбывания раненых или, увы, погибших. К сожалению, это суровая проза войны, хотим мы об этом думать или нет.

О том, что войска брали оперативную паузу, говорит приезд на «передок» главы военного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу. Здесь он занимался не только награждением отличившихся военнослужащих, но и проанализировал обстановку, сопоставил ход выполнения боевых задач с изначальными планами, подвел итоги очередному этапу СВО. Что показывает этот анализ?

На донецком направлении российские войска почти вышли на рубеж Краматорск – Славянск. Взяли под контроль населенный пункт Покровское с перспективой продвижения к Соледару. Но впереди тяжелые бои за Славянск и Краматорск, особенно если учесть, что Славянск находится на возвышенности, и в лоб его брать будет крайне затруднительно. Значит, потребуется разработка обходных рейдов и маневров. Чем Сергей Шойгу, надо полагать, и занимался вместе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

ВРАГ ПОТРЕПАН, НО НЕ СЛОМЛЕН

По недавним сообщениям Минобороны, противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2000 снарядов для РСЗО «Град», около 1000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Продолжается нанесение ударов по военным объектам на территории Украины также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражено шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе поселка Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой области, пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево, Вишневое и Успеновка Запорожской области. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.

В целом на всех участках фронта для нас складывается более-менее благоприятная обстановка. Многие военнослужащие ВСУ постепенно начинают понимать, что их используют, как пушечное мясо, и при первой же удобной ситуации бегут с передовой. Более того, на фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения.

Что касается наших войск, то после ликвидации котла в районе Горского, Золотого и Лисичанского укрепрайона ВСУ подразделениями союзных сил продвижение на Соледарско-Артемовском, Северском, а также Славянском операционных направлениях замедлилось или приостановилось. Так, почти за недельный период активных боевых действий на Северском и Соледарском направлениях подразделения армейских корпусов народной милиции ЛДНР и полиции специального назначения Чеченской Республики продвинулись лишь на 1–3 км. Тут достаточно сложно вытеснять формирования ВСУ из находящихся в серой зоне населенных пунктов Берестовое, Верхнекаменское и других. К тому же развернутые под Северском противотанковые подразделения ВСУ имеют на вооружении ПТРК «Стугна-П» и FGM-148E Block I Javelin и продолжают противодействовать нашим подразделениям.

УЯЗВИМОЕ МЕСТО

Оперативная пауза подходит к концу. Так считают и в Американском институте изучения войны, где очень тщательно отслеживают все, что происходит на фронте.

Насколько можно судить, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился активизировать усилия на всех участках фронта. Ключевая задача – помешать ВСУ и украинским неонацистам вести массированные обстрелы жилых районов и объектов мирной инфраструктуры народных республик Донбасса и других регионов.

А они, к сожалению, в последнее время участились. И это один из минусов сложившейся обстановки. Получается, за пять месяцев мы так и не смогли выявить и уничтожить огневые точки украинских артиллерийских формирований на линии фронта и в глубине его. Возникает вопрос: где и как работают наши беспилотники, которые предназначены для ведения разведки и засечки артиллерийских батарей противника? Или их попросту не хватает, или не совсем эффективно работают наши «глаза и уши», как называют разведку. Где, наконец, наша космическая группировка, которая должна поставлять такие данные?

«Мы знаем, что батальонам «Айдар» сейчас активно помогают разведданными американцы, используя свою спутниковую группировку, – говорит президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров. – У айдаровцев есть на руках планшеты, связь с натовским руководством, даже космические средства связи, что помогает им отслеживать передвижение наших войск. Есть ли это у нас? По крайней мере, я этого не вижу».

Проблема еще в том, что линия обороны ВСУ между Северском и Соледаром имеет цепь мощных фортификационных сооружений. Чтобы их выбить оттуда, нужна артиллерия, и она у нас неплохо работает. Но на вооружении наших корпусных артиллерийских подразделений стоят преимущественно устаревшие 152-мм буксируемые гаубицы Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, их самоходные аналоги «Акация» и «Гвоздика». Радиус действия таких орудий – 15–17 км, что обеспечивает нанесение ударов по позициям ВСУ далеко не на всю глубину их обороны. Тем более затруднительно нашим ребятам наносить ответные контрбатарейные удары по огневым позициям гаубиц M777A2, САУ CAESAR, PzH-2000, Archer, а также Krab, находящимся на удалении 27–37 км от наших позиций. Их дальнобойность гораздо выше, и это серьезный аргумент.

Конечно, наши подразделения используют на данном направлении и дальнобойную артиллерию, включая гаубицы «Гиацинт-Б», САУ 2С3 «Пион». Но пока лишь на отдельных участках и эпизодически, чего явно недостаточно для установления контрбатарейного господства над ВСУ. И об этом в ходе визита Шойгу на передовую, видимо, тоже шел разговор. Хотя нашим артиллеристам надо поклониться в ноги. Специфика СВО в том, что нередко до 70% огневых задач в сухопутных операциях приходится на «бога войны». И наши ребята со шпалами в петлицах решают их более чем достойно.

В связи с этим полагаю, что совсем не пустыми были разговоры и о том, что во время визита президента Владимира Путина в Иран был поставлен вопрос о покупке беспилотных аппаратов (БЛА) «Шахид-1», у которых прекрасные тактико-технические характеристики. Дальность полета – 1500 км, скорость – 340 км/час, время нахождения в воздухе – 24 часа без дозаправки. Плюс бомбовая нагрузка под 100 кг. Такой БЛА может сутками дежурить над огневыми позициями украинской артиллерии и передавать онлайн данные на командные пункты.

Но где в таком случае наши беспилотники с подобными ТТХ, почему их явно не хватает в войсках? А если хватает, почему до сих пор гибнут мирные люди в ДНР? Ведь по факту мы так и не можем «погасить» огневые средства противника по уже разведанным координатам. И это серьезная проблема».

УДАВКА ДЛЯ HIMARS

Один из ответов на эти вопросы такой: обстреливает наши позиции и Донецк американская дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также гаубицы «Цезарь», М777. В зависимости от снарядов HIMARS может вести огонь даже на 300 км.

Интересно, что ее реактивные снаряды не могли бы так точно поражать цели, как это происходило в последнее время в ДНР и под Херсоном. Самый последний пример – точное попадание в Антоновский мост через Днепр под Херсоном. В него попало несколько украинских ракет. Как такое возможно?

Оказывается, этими ракетами управляют практически из космоса. Спутниковая группировка США ведет разведку наших позиций и оперативно выдает координаты целей на РСЗО HIMARS, которые обслуживаются американскими инструкторами.

Конечно, в России стараются найти противоядие и подобрать ключи в том числе к HIMARS. Так, по данным Минобороны РФ, в период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе поселка Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина – в районе Красноармейска, а четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки.

После атаки на тот же Антоновский мост, который, кстати, все же устоял, мы срочно подтянули туда из Крыма ЗРС С-400 «Триумф». Кроме того, Минобороны РФ объявило о готовности навести понтонные переправы. Так что подаренные недавно Украине министром обороны США Ллойдом Остином 12 новых установок HIMARS перелома в ход боевых действий не внесут.

Получается, решение – в мобильности наших зенитно-ракетных систем, в их достаточном количестве и, как уже отмечалось, в своевременном получении разведданных. Глаза военных должны видеть далеко, чего невозможно достичь без полного спектра технических средств наземной и космической разведки.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.