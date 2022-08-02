Дронам-ракетоносцам не хватает кругозора и маневренности

У турецких беспилотников обнаружились проблемы зрения

Ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci («Байрактар акынджи») успешно произвел пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки национальной компании Aselsan («Аселсан»). Об этом сообщило в субботу, 1 июля Анатолийское агентство.

По его данным, беспилотник 1 июля вылетел с авиабазы Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте более 9,1 тыс. м запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника. Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БЛА.

РЕВОЛЮЦИИ НЕ БУДЕТ

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Однако, несмотря на прогресс Турции в создании беспилотных летательных аппаратов, она столкнется с проблемами в разработке эффективных возможностей «воздух-воздух» для своих беспилотных летательных аппаратов.

Предполагается, что новый турецкий беспилотник Bayraktar Akinci и готовящийся к выпуску беспилотный истребитель Kizilelma (Red Apple) будут совместимы с турецкими ракетами класса «воздух-воздух» (AAM), что потенциально может сделать их менее уязвимыми для вражеской авиации. Однако, как полагают эксперты в сфере беспилотной авиации, их возможности останутся ограниченными и вряд ли произведут революцию в ведении воздушной или беспилотной войны.

Турецкая проправительственная газета Sabah сообщила в начале июня, что Baykar Defense (производитель Akinci и Kizilelma) и Институт исследований и разработок оборонной промышленности (Sage) Совета по научно-техническим исследованиям Турции (Tubitak) совместно работают над разработкой новых типов ракетного вооружения. Сообщается, что последняя из указанных организаций находится на завершающей стадии разработки ракет Bozdogan (Merlin) и Gokdogan (Peregrine), превосходящих по своим боевым возможностям имеющиеся образцы.

Турция широко экспортирует свой Bayraktar TB2, который успешно применялся в различных конфликтах, последним из которых является Украина. Однако Bayraktar TB2 не обладает возможностями применения ракет «воздух-воздух». Это означает, что он уязвим при работе в воздушном пространстве, где не достигнуто господство в воздухе. К тому же кризис на Украине выявил явные недостатки электронной начинки этого дрона в рамках применяемых систем РЭБ.

Akinci – гораздо более крупный, хорошо вооруженный и современный беспилотник – теоретически может оказаться менее уязвимым для авиации противника, если он вооружен ракетами Bozdogan и Gokdogan. Но, несмотря на достигнутый прогресс, Турция скорее всего сочтет разработку эффективных ракет «воздух-воздух» для своих беспилотных летательных аппаратов слишком сложной задачей.

ПОДСЛЕПОВАТЫЕ И НЕУКЛЮЖИЕ

В начале 2000-х годов США вооружили некоторые из своих БЛА MQ-1 Predator ракетой малой дальности Stinger, которые оказались крайне неэффективными. Например, иракский истребитель МиГ-25 быстро сбил один из этих беспилотников в 2002 году, после того как тот выпустил одну из своих ракет Stinger и промахнулся.

«Основная проблема при оснащении дистанционно пилотируемых беспилотных летательных аппаратов, таких как MQ-1 Predator или Bayraktar TB2, ракетами класса «воздух-воздух» для самообороны заключается в том, что датчики на самолете дают удаленному экипажу очень ограниченное поле зрения. Это означает, что, хотя они могут быть хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг БЛА в поле зрения сенсорного шара (обычно направленного на землю), они не в состоянии надежно обнаруживать или отслеживать самолеты вокруг них. Кроме того, из-за ограничений конструкции планера, задержки сигнала управления и размещения антенн беспилотники с дистанционным управлением, такие как TB2 или MQ-1/9, не могут агрессивно маневрировать, что не позволяет им надежно нанести эффективный ракетный удар по вражескому истребителю или уклониться от ракетного удара по ним», – констатирует Джастин Бронк, старший научный сотрудник в Группе военных наук британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Бронк считает, что реактивный беспилотный истребитель Kizilelma является «потенциально многообещающим проектом, поскольку это будет настоящий беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV), рассчитанный на живучесть и смертоносность в оспариваемом воздушном пространстве (в отличие от TB2)».

Тем не менее, чтобы Kizilelma полностью реализовал свой потенциал, он должен «не только обладать эффективными свойствами скрытности, датчиками и вооружением (такими как новые ракеты Bozdogan и Gokdogan), но и быть высокоавтоматизированным в полете, чтобы эффективно противодействовать враждебным помехам сигнала дистанционного управления и агрессивно маневрировать, не опасаясь потери ориентации антенны с наземной станцией управления... Это непростая задача, которая, вероятно, бросит вызов динамичной, но относительно неопытной индустрии разработки боевых самолетов Турции», – рассуждает Джастин Бронк.

Таким образом, британские военные аналитики не слишком уверены в потенциале инженерной школы Турции.

ЭКСПЕРТЫ И МНЕНИЯ

Сэмюэль Бендетт, исследователь аналитического центра Center for Naval Analysis, полагает, что гораздо более перспективной является схема, когда ракетами будут вооружаться «относительно крупные беспилотные летательные аппараты», которые имеют скорость, сравнимую с вертолетами. «Существуют проекты, направленные на превращение беспилотных летательных аппаратов в охотников за беспилотниками противника. До событий на Украине российский беспилотный летательный аппарат Orion был испытан в Крыму против тихоходного БЛА вертолетного типа, поэтому такой военный беспилотник можно превратить в охотника за вражескими беспилотниками. Конкретно это испытание было проведено с использованием ракет класса «воздух-поверхность», но это был очевидный ответ на приобретение украинцами Bayraktar TB2», – полагает эксперт.

Бендетт также подчеркнул, что «русские тестируют возможности охоты на дроны на небольших беспилотниках». Исследователь полагает, что «использование ракетного поражения воздушных средств на более крупных беспилотных летательных аппаратах также возможно против определенного типа беспилотных воздушных целей, но это зависит от мощности боеприпаса и характеристик беспилотника-носителя».

Джеймс Роджерс, доцент кафедры военных исследований американского Университета Южной Дании, напоминает, что возможности размещения ракет «воздух-воздух» традиционно не были сильной стороной ударных беспилотников. «Фактически за последние 20 лет БЛА в основном использовались ведущими с военной точки зрения странами против менее подготовленных негосударственных субъектов, которые не обладали особенно эффективной эшелонированной системой ПВО. Проще говоря, до недавнего времени беспилотники эксплуатировались в воздушном пространстве, где было обеспечено господство в воздухе и было мало очевидных угроз, поэтому не было особой необходимости в ракетах «воздух-воздух». Сегодня ситуация начинает меняться: более 100 стран и более 50 негосударственных субъектов развертывают различные типы систем вооружения в воздушном пространстве», – рассказывает военный аналитик.

Роджерс также отметил: «Боевые действия на Украине наглядно продемонстрировали, что стало сложнее обеспечить превосходство в воздухе, учитывая различные типы авиационных средств, которые оспаривают контроль над небом». И хотя Akıncı, вооруженные ракетами Bozdogan и Gokdogan, могут обеспечить ограниченную по масштабам защиту от других БЛА и пилотируемых самолетов, это не обязательно сделает Турцию пионером или мировым лидером в этой конкретной области. Подобная система, вероятно, будет приобретена средними и малыми странами, при этом США продолжают лидировать в области высокотехнологичных беспилотных систем класса «воздух-воздух».

Одним из таких примеров является разработанная DARPA программа LongShot. «Ракета «Дальнобойный выстрел», запущенная с более крупного самолета (вероятно, бомбардировщика), расширит радиус действия традиционных боевых самолетов и ракет, будучи выпущенной на большое расстояние в сторону вражеского самолета, где она затем поразит противника своими ракетами. Ключевым моментом здесь является то, что летный состав и бомбардировщики могут находиться на безопасном расстоянии, без угрозы со стороны противника», – полагает Роджерс.

Он также считает, что будущее, в котором беспилотники будут участвовать «в маневренных, быстрых воздушных боях в стиле Top Gun на поле боя», вероятно, еще далеко. «Фактически в ближайшем будущем, когда беспилотники будут вступать в бой с вражеской авиацией, это будет больше похоже на движение со скоростью ударного вертолета и менее сопоставимо с реактивным истребителем. Это справедливо даже с учетом разработки реактивных БЛА, таких как Kizilelma, которые вряд ли будут обладать приспособляемостью и ловкостью высококвалифицированного пилота дорогого F-35», – говорит военный ученый.

НО ПЕРСПЕКТИВА ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Несмотря на противоречивую дискуссию среди военных экспертов, в Германии специалисты призывают правительство отказаться от покупки израильских многоцелевых БЛА Heron-TP (производство компании IAI) в пользу турецких беспилотников Bayraktar TB2. Представляется, что речь может идти о покупке партии из 60 летательных аппаратов. Причина – более высокая эффективность ударных БЛА турецкого производства. По мнению немецких специалистов, обнаружить подобный БЛА гораздо сложнее, чем израильский Heron-TP.

В завершение отметим, что кроме Bayraktar TB2 Турция предпринимает попытки по продвижению на внешние рынки всего спектра производимой продукции БЛА. Вполне обоснованно можно ожидать, что уже в ближайшей перспективе турецкие летательные аппараты смогут составить конкуренцию таким ближневосточным производителям как Израиль и таким мировым лидерам в данной области как Китай.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.