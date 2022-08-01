В Германии не видят повода гордиться поставками оружия Украине

При этом, как отметил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, Берлин не может не поддерживать Киев

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Никто не должен гордиться тем, что Германии приходится поставлять оружие Украине, но Берлин не может не поддерживать Киев в нынешних условиях. Об этом заявил в четверг вечером вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек.

Политик выступил перед жителями города Байройт и ответил на их вопросы. На протяжении всей трансляции, которую провели местные телеканалы, были слышны выкрики и свист протестующих, собравшихся на митинг неподалеку. Как пишет агентство DPA, на плакатах, которые принесли митингующие, было написано "Разжигатель войны".

По словам Хабека, факт того, что Германия поддерживает Украину поставками оружия, - "важное решение". "Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле", - заявил Хабек. Он пояснил, что любое оружие ведет к человеческим потерям. "Гордиться этим никто не должен", - сказал политик. Решение о поставках он назвал "амбивалентным с точки зрения морали". Одновременно с этим политик напомнил, что Германия считает российскую военную операцию на Украине "нарушением международного права" и не может в таких условиях не делать ничего.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что ФРГ одобрила поставки еще 100 гаубиц.

В конце июня германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.