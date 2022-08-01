Войти
ТАСС

В Германии не видят повода гордиться поставками оружия Украине

271
0
0
Роберт Хабек
Роберт Хабек.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

При этом, как отметил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, Берлин не может не поддерживать Киев

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Никто не должен гордиться тем, что Германии приходится поставлять оружие Украине, но Берлин не может не поддерживать Киев в нынешних условиях. Об этом заявил в четверг вечером вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек.

Политик выступил перед жителями города Байройт и ответил на их вопросы. На протяжении всей трансляции, которую провели местные телеканалы, были слышны выкрики и свист протестующих, собравшихся на митинг неподалеку. Как пишет агентство DPA, на плакатах, которые принесли митингующие, было написано "Разжигатель войны".

По словам Хабека, факт того, что Германия поддерживает Украину поставками оружия, - "важное решение". "Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле", - заявил Хабек. Он пояснил, что любое оружие ведет к человеческим потерям. "Гордиться этим никто не должен", - сказал политик. Решение о поставках он назвал "амбивалентным с точки зрения морали". Одновременно с этим политик напомнил, что Германия считает российскую военную операцию на Украине "нарушением международного права" и не может в таких условиях не делать ничего.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что ФРГ одобрила поставки еще 100 гаубиц.

В конце июня германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
05.04.2022
США пытаются задушить Россию, чтобы контролировать Европу
18.12.2019
Valeurs actuelles (Франция): Макрон делает шаг навстречу России в интересах Европы
01.03.2019
Главред (Украина): почему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войны
13.11.2017
Встреча Путина и Трампа не состоится, сообщил Белый дом
03.10.2016
Средний возраст в ОПК – 50 лет, стариков некому заменить
04.08.2015
Владимир Путин обсудил с Дмитрием Рогозиным перспективы развития двигателестроения
01.12.2014
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения