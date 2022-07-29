Войти
Ростех

Новикомбанк перешел на российский софт

206
0
0
Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: Антон Тушин

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, перевел собственный процессинговый центр обработки операций с пластиковыми картами с иностранного на отечественное программное обеспечение.

Технологическая платформа процессингового центра теперь работает на базе российского программного обеспечения. Особенностями данного решения являются его широкие функциональные возможности, высокая производительность и быстрая масштабируемость.

Перевод процессинга под управление ПО отечественного поставщика обеспечит Новикомбанку независимость от решений иностранных контрагентов. Это даст банку технологическую самостоятельность и прозрачное прогнозирование расходов на поддержку ПО.

«Перевод процессингового центра на отечественный софт позволит улучшить условия обслуживания клиентов, значительно расширить спектр операций с пластиковыми картами, повысить безотказность и надежность обработки операций. Мы сможем еще более оперативно внедрять самые востребованные и перспективные сервисы, обновлять продуктовую линейку и повышать удобство использования карт Новикомбанка», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Похожие новости
22.02.2021
Концерн "Автоматика" представляет на IDEX-2021 систему противодействия беспилотникам "Купол-ПРО"
22.02.2021
"Рособоронэкспорт" заключил с африканскими странами контракты на $1,5 млрд
09.08.2016
Председателем Совета директоров ОАК избран министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
03.08.2016
Сергей Чемезов: Ростех рассчитывает стать глобальным игроком на высокотехнологичных рынках
13.06.2012
УОМЗ принимает участие в выставке EUROSATORY
30.05.2012
Гендиректор НПО «Ижмаш» Максим Кузюк: «Рогозин уже поднял вопрос, почему наши полицейские не используют «Сайгу»
21.05.2012
Надежное ружье для уникального спорта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 04:44
  • 29655
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.07 04:33
  • 12
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 18:46
  • 3
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 28.07 17:07
  • 157
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.07 14:15
  • 5
Почему российские ВВС столь опасны
  • 28.07 13:32
  • 4
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 28.07 12:49
  • 0
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 28.07 11:52
  • 4
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники