Новикомбанк перешел на российский софт

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, перевел собственный процессинговый центр обработки операций с пластиковыми картами с иностранного на отечественное программное обеспечение.

Технологическая платформа процессингового центра теперь работает на базе российского программного обеспечения. Особенностями данного решения являются его широкие функциональные возможности, высокая производительность и быстрая масштабируемость.

Перевод процессинга под управление ПО отечественного поставщика обеспечит Новикомбанку независимость от решений иностранных контрагентов. Это даст банку технологическую самостоятельность и прозрачное прогнозирование расходов на поддержку ПО.

«Перевод процессингового центра на отечественный софт позволит улучшить условия обслуживания клиентов, значительно расширить спектр операций с пластиковыми картами, повысить безотказность и надежность обработки операций. Мы сможем еще более оперативно внедрять самые востребованные и перспективные сервисы, обновлять продуктовую линейку и повышать удобство использования карт Новикомбанка», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.