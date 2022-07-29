Российские системы ПВО против американских комплексов HIMARS

В последние дни широкое распространение получила публикация Telegram-канала "ЧТД", к которой приложен документ, якобы представляющий собой официальное письмо в адрес министра обороны России Сергея Шойгу. В этом "документе" от имени начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Андрея Гончарова приводятся сведения об "установленных фактах выпуска бракованной партии ракет" для систем ПВО/ПРО С-300 и С-400. Два принципиальных аспекта - технически неверное допущение и фактологическая неточность - заставляют серьезно усомниться в достоверности письма.

Американские наземные ракетные комплексы HIMARS (с) Christopher Gaylord

Во-первых, в тексте отмечается, что из-за якобы имевшего место низкого качества деталей для ракет и РЛС, вышеупомянутые комплексы "не могут выполнять боевые задачи по уничтожению ракет" американских наземных ракетных комплексов HIMARS. Однако эти ракеты не являются профильной целью для С-300 и С-400, поэтому их уничтожение не входит в число основных задач комплексов - для этого применяются зенитные ракетные системы меньшей дальности семейств "Тор", "Панцирь", "Бук".

Во-вторых, в качестве предприятия-производителя ракет упоминается АО "ГОЗ Обуховский завод". Сегодня такого предприятия не существует, в прошлом году оно было переименовано в АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - Обуховский завод" (АО "Обуховский завод"). Но, что важнее, Обуховский завод в принципе производством ракет не занимается. Вероятность встретить подобного рода ошибки в официальных документах российского военного ведомства, проходящих многочисленные согласования, крайне мала.

Появление таких фальсификаций можно связать с попытками ухудшить имидж российских систем ПВО, которые, несмотря на санкции против России и угрозы санкций против иностранных заказчиков российских вооружений и военной техники, продолжают быть востребованными на мировом рынке.