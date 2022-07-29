Войти
Известия.ru

В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж

191
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится в День Военно-морского флота (ВМФ). По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок.


Корабли на главный морской парад прибывают со всей страны. Например, противодиверсионный катер из Татарстана стоит на вооружении Каспийской флотилии. Чтобы пройти по Неве, он преодолел больше 2,5 тыс. км и 56 шлюзов.

Кроме того, в параде будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем, что происходит впервые в истории парада. Также представлен корвет «Меркурий» — первый российский корабль, построенный полностью по технологии Стелс.

«Я очень сильно хотел попасть сюда, стремился изо всех сил стать моряком, слава Богу, я здесь», — рассказал матрос сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Александр Семенов.

Парад в честь Дня ВМФ состоится в воскресенье, 31 июля. Парадным строем по реке пройдут 17 кораблей и катеров. Сразу после водной части в небе над Петербургом можно будет увидеть морскую авиацию — больше 40 самолетов и вертолетов. В финале среди облаков возникнет российский триколор.

В Петербург, по традиции, приезжают гости со всей страны, чтобы стать свидетелями этого праздника.

Днем ранее стало известно, что бриг «Россия» примет участие в параде в Санкт-Петербурге — он будет в стационарной части парада. При этом заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов оставил в секрете цвет его парусов.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить 31 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Среди техники участие принимали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Гремящий
Ярослав Мудрый
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
22350
КФ
пр. 1155
Похожие новости
28.07.2022
Во Владивостоке завершили формирование парадного строя кораблей ко Дню ВМФ
20.07.2022
Путин посетит Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
26.07.2021
Путин заявил о наличии у ВМФ России всех ресурсов для защиты страны
26.07.2021
В Сирии прошел парад в честь Дня ВМФ
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 04:44
  • 29655
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.07 04:33
  • 12
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 18:46
  • 3
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 28.07 17:07
  • 157
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.07 14:15
  • 5
Почему российские ВВС столь опасны
  • 28.07 13:32
  • 4
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 28.07 12:49
  • 0
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 28.07 11:52
  • 4
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники