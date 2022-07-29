Датчики плазмы для спутников создали на 3D-принтере

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали материал, с помощью которого можно создавать дешевые датчики для спутников. Об этом сообщается на сайте организации.

Синтезированный материал получил название Vitrolite. По словам ученых, на его основе им удалось впервые напечатать на 3D-принтере датчики плазмы, также известные как анализаторы замедляющего потенциала (RPA). Полученные устройства можно использовать на спутниках для сбора данных об изменениях климата.

Инженеры отметили, что стеклокерамический материал Vitrolite, который они научились синтезировать, более долговечен, чем его аналоги — тонкопленочные покрытия и кремний. Материал способен выдерживать большие перепады температур, с которыми космический аппарат может столкнуться на низкой околоземной орбите — до 800 градусов по Цельсию. Обычно RPA, произведенные на основе аналогов, разрушаются при температуре до 400 градусов.

Благодаря новым компонентам спутники смогут проводить химический анализ и измерять энергию, что может помочь в прогнозировании погоды и мониторинге изменения климата. Изготовление подобных устройств с помощью 3D-принтеров и лазерной резки обходится относительно дешево — процесс оценили в «десятки долларов».

Главный научный сотрудник Лаборатории технологий микросистем MIT Луис Фернандо Веласкес-Гарсия уже намерен выдвинуть рационализаторское предложение относительно разработки. Специалист собрался уменьшить толщину компонентов, чтобы создать более сложные и точные устройства.

В мае инженеры из Томского политехнического университета (ТПУ) представили первый 3D-принтер российского производства для печати в космосе в условиях невесомости. На принтере намерены печатать необходимые детали для работы МКС.