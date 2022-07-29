Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев

Медведев: очевидно, что решение Финляндии и Швеции не укрепляет безопасность в регионе

СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на ум и настроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.