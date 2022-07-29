Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные американским телеканалом CNN данные, что российская армия якобы потеряла 75 тысяч солдат убитыми и ранеными в ходе спецоперации на Украине. По мнению Пескова, на Западе уже стало нормой распространение фейков в отношении России и такой практикой не гнушаются даже очень солидные издания.

Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться

— объяснил свою позицию спикер Кремля.

Помимо телеагенства CNN новость о потерях российской армии подхватили в другом известном американском издании The New York Times. Причем обе публикации сделаны со ссылкой на информацию, полученную из «достоверных источников». Так в CNN сослались на члена Палаты представителей США Элиссу Слоткин, не уточнив, откуда такие данные получила сама конгрессвумен.

Журналисты The New York Times оказались изобретательнее. Там заявили, что у них есть данные о погибших и раненных со стороны ВС РФ аж из администрации президента Джо Байдена. При этом, как пишут в издании, директор разведывательного управления ЦРУ назвал цифру в 60 тыс. российских военных, которые погибли или получили ранения на Украине.

Впрочем, надо отдать должное западным СМИ, в погоне за сенсационными сообщениями они не щадят и «союзников». Так британская Daily Mail привела данные, что Вооруженные силы Украины теряют до 20 тыс. человек ежемесячно. Опять же, особо не распространяясь об источниках информации.

Западных фейкометов не смущает, что ни Минобороны России, ни украинское военное ведомство не публикуют официальных данных о потерях. Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр указала, что информация о потерях, которые несут украинские войска, является государственной тайной. Последние данные о потерях в наших войсках заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской привел 25 марта. Он сообщил, что с момента начала спецоперации Россия потеряла 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.

Кстати, если поискать в интернете информацию по этой теме, то можно наткнуться на любопытную публикацию, в которой Минобороны Украины сообщает о 40 070 общих боевых потерь российской армией по состоянию на 27 июля. При этом даже в Би-би-си приводятся более скромные данные в цифру около 5000 военнослужащих.

Вот так на Западе авторитетные массмедиа доносят «правду» до своих читателей. Не иначе, журналисты, публикующие подобную информацию, прошли специальное обучение в одном из украинских ЦИПсО по ускоренному курсу «Как превратить солидное международное издание в желтую прессу».