Норвежцы испугались военно-морских учений России

Российские стрельбы у берегов Норвегии — растущая проблема

Россия военно-морскими учениями буквально "вдоль норвежского побережья" хочет "запугать" норвежские власти и "сорвать учения НАТО", сообщает NRK. Примечательно, что они проходят в международных водах на расстоянии свыше 12 морских миль от Норвегии.

Хьяртан Рёрслетт(Kjartan Rørslett), Хетер Эрбек Элиассен (Heather Ørbeck Eliassen)

В последние годы Россия зачастила с объявлениями об учениях и стрельбах у берегов Норвегии. Трое исследователей считают, что это делается с тем, чтобы запугать норвежские власти и сорвать совместные учения с союзниками Осло.

Большинство военно-морских и воздушных учений в акваториях Баренцева моря близ Кольского полуострова приходятся на русских еще со времен холодной войны.

Но главный научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланн (Kristian Åtland) отмечает, что в последние годы стрельбы проводятся и южнее, вдоль норвежского побережья. Он считает, что это делается с тем, чтобы сорвать учения НАТО.

— Какая за этим стоит цель?

— Они хотят дать понять, что Россия недовольна действиями НАТО на Севере — особенно в районах, близких к их основным базам на Кольском полуострове.

Отланн, редактор The Barents Observer Томас Нильсен (Thomas Nilsen) и профессор Северного университета Турбьёрн Педерсен (Torbjørn Pedersen) вместе изучили российские сообщения диспетчерам касательно авиарейсов и судоходства в Баренцевом и Норвежском морях с 2015 по 2021 год.

Приходится "сматывать удочки"

Чтобы обезопасить районы, куда могут попасть ракеты во время стрельб, устанавливается большая зона безопасности.

Поэтому частые учения в норвежской экономической и международной зоне создают серьезные неудобства для рыболовного флота. Иногда рыбакам даже приходится сворачивать снасти в кратчайшие сроки.

"Когда Россия надолго закрывает воздушное пространство и крупные акватории, рыбакам приходится их обходить. А это приводит к крупным дополнительным расходам", — объясняет Кристиан Отланн.

Проблема обострилась

Представитель по связям с общественностью рыболовецкой ассоциации Одд Кристиан Дале (Odd Kristian Dahle) считает, что в последние годы эта проблема обострилась — особенно в Баренцевом море.

Крупные акватории закрываются в срочном порядке — и рыбакам это неудобно. Они бы предпочли, чтобы их уведомляли заранее.

"В таком случае им приходится уходить в другие места, а если рыба в это время держится совсем не там, то это весьма затруднительно, — объясняет Дале. — Это создает серьезные проблемы для норвежского рыболовного флота. Причем как с практической точки зрения, потому что рыбакам нужно вовремя покинуть означенные районы, так и с экономической, потому что они лишаются вылова прямо во время путины".

"Когда шкипер получает сообщение о закрытии зоны, ее надо покинуть чем быстрее, тем лучше. Потому что оставаться в этом районе опасно", — объясняет он.

Огромный полигон у берегов западной Норвегии

В ходе крупных учений НАТО в ноябре 2018 года Trident Juncture ("Единый трезубец") русские заявили для стрельб огромную территорию, равную по площади губерниям Тромс и Финнмарк вместе взятым.

"Это огромная территория, особенно если учесть, что никаких ракет в итоге не запускалось. Это верный признак, что это делалось по политическим соображениям", — говорит Отланн.

Учения НАТО прошли по плану. Командование решило, что все запланированные мероприятия состоятся как положено.

Законно, но прискорбно

Поскольку учения проходят в международных водах на расстоянии свыше 12 морских миль от берега, Россия в своем праве и вольна вести стрельбы.

— Но это прискорбно, потому что увеличивается риск инцидентов и опасных эпизодов. С другой сторон, с некоторых пор русские именно так и работают. Можно сказать, что на Севере это новая норма.

Отланн подчеркнул, что ВМС Норвегии проводят стрельбы и учения в своих территориальных водах или вблизи них — причем как правило в норвежской экономической зоне, у западного или северного побережья.

— Для нас совершенно немыслимо проводить стрельбы, например, у берегов Кольского полуострова.

Не дать себя запугать

Отланн считает, что поддаваться на российское запугивание нельзя. Надо продолжать учения на Севере, в том числе с нашими союзниками, убежден он.

Мы связались с российским посольством России, но в интервью нам отказали. Однако в электронном письме посольство отметило следующее: "Российские силы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны. Все, что делается в Арктике, как и в любом регионе России, направлено сугубо на это".

Далее посольство подчеркнуло: "Россия никому не угрожает, а обеспечивает себя необходимыми оборонительными возможностями с учетом сложившейся у наших границ военно-политической обстановки. Что касается заявлений, что Россия наращивает военную активность на Севере, то российская сторона не раз заявляла, что не видит в Арктике ни проблем, требующих военного решения, ни тем, требующих внимания НАТО, — однако, к сожалению, эти идеи звучат регулярно".