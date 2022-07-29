АК-12 усовершенствовали на основе опыта спецоперации

Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом генеральный директор концерна Владимир Лепин рассказал в интервью журналу «Калашников».

«Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий — это отдельный вопрос. В марте 2022 года ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России — прим. «Ленты.ру») провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, где прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада», — заявил он.

Лепин отметил, что опытный образец улучшенного АК-12 уже показали представителям оборонного ведомства.

В начале июля концерн «Калашников» сообщил, что автомат АК-12 превысил норму Минобороны России по безостановочной стрельбе очередями, выдержав 680 выстрелов.

В феврале стало известно, что в казахстанском Кокшетау организуют производство российских автоматов АК-12 и АК-15 на заводе «Тыныс».