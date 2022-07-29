Минобороны Индии одобрило крупные закупки вооружений

ЦАМТО, 28 июля. По информации Минобороны Индии, на состоявшемся 26 июля под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) были одобрены закупки техники и вооружений на сумму 287,32 млрд. рупий (3,7 млрд. долл.).

Среди предложений, одобренных DAC на заседании, три проекта реализуются в интересах Сухопутных войск Индии. В их числе: поставка управляемых реактивных боеприпасов увеличенной дальности, боеприпасов дистанционного минирования Тип-I (Area Denial Munition), командирского варианта боевой машины пехоты, которые были разработаны DRDO. Общая стоимость этих трех предложений составляет 85,99 млрд. рупий.

Дальность стрельбы управляемым реактивным боеприпасом составит до 75 км с КВО до 40 м. Реактивный боеприпас ADM Тип-I несет суббоеприпасы двойного назначения, позволяющие поражать танки, бронетехнику, а также живую силу в укрытиях и на технике. Командирский вариант БМП оснащен технологиями для сбора, распределения, обмена информацией в режиме реального времени для облегчения и повышения оперативности принятия решения командирами.

Принимая во внимание потребность в усиленной защите от снайперского огня противника для подразделений, дислоцированных вдоль линии контроля и в ближнем бою, DAC предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) на пуленепробиваемые бронежилеты с 4-м уровнем защиты, согласно требованиям индийского стандарта BIS.

Для применения в условиях обычных и гибридных боевых действий и борьбы с терроризмом на границах Совет одобрил приобретение карабинов для ближнего боя. Этот шаг должен придать импульс производству стрелкового оружия в Индии.

Поскольку, по оценке, в недавних конфликтах беспилотные технологии доказали свою эффективность, для расширения возможностей СВ Индии DAC предоставил AoN на закупки разведывательных БЛА и вооруженных "роевых" БЛА в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

DAC также одобрил предложение ВМС о закупке модернизированных газотурбинных двигателей мощностью 1250 кВт для эсминцев класса "Калькутта" через индийскую промышленность.

В целях повышения безопасности в прибрежных районах страны DAC также одобрил предложение о закупке 14 скоростных патрульных катеров (FPV) для Береговой охраны Индии в категории Indian-IDDM.