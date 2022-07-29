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ЦАМТО

Минобороны Индии одобрило крупные закупки вооружений

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Фото с парада в академии ВВС Индии
Фото с парада в академии ВВС Индии.
Источник изображения: пресс-служба ВВС Индии

ЦАМТО, 28 июля. По информации Минобороны Индии, на состоявшемся 26 июля под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) были одобрены закупки техники и вооружений на сумму 287,32 млрд. рупий (3,7 млрд. долл.).

Среди предложений, одобренных DAC на заседании, три проекта реализуются в интересах Сухопутных войск Индии. В их числе: поставка управляемых реактивных боеприпасов увеличенной дальности, боеприпасов дистанционного минирования Тип-I (Area Denial Munition), командирского варианта боевой машины пехоты, которые были разработаны DRDO. Общая стоимость этих трех предложений составляет 85,99 млрд. рупий.

Дальность стрельбы управляемым реактивным боеприпасом составит до 75 км с КВО до 40 м. Реактивный боеприпас ADM Тип-I несет суббоеприпасы двойного назначения, позволяющие поражать танки, бронетехнику, а также живую силу в укрытиях и на технике. Командирский вариант БМП оснащен технологиями для сбора, распределения, обмена информацией в режиме реального времени для облегчения и повышения оперативности принятия решения командирами.

Принимая во внимание потребность в усиленной защите от снайперского огня противника для подразделений, дислоцированных вдоль линии контроля и в ближнем бою, DAC предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) на пуленепробиваемые бронежилеты с 4-м уровнем защиты, согласно требованиям индийского стандарта BIS.

Для применения в условиях обычных и гибридных боевых действий и борьбы с терроризмом на границах Совет одобрил приобретение карабинов для ближнего боя. Этот шаг должен придать импульс производству стрелкового оружия в Индии.

Поскольку, по оценке, в недавних конфликтах беспилотные технологии доказали свою эффективность, для расширения возможностей СВ Индии DAC предоставил AoN на закупки разведывательных БЛА и вооруженных "роевых" БЛА в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

DAC также одобрил предложение ВМС о закупке модернизированных газотурбинных двигателей мощностью 1250 кВт для эсминцев класса "Калькутта" через индийскую промышленность.

В целях повышения безопасности в прибрежных районах страны DAC также одобрил предложение о закупке 14 скоростных патрульных катеров (FPV) для Береговой охраны Индии в категории Indian-IDDM.

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Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
БПЛА
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