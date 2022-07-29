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ТАСС

Путин назначил генерал-полковника Горемыкина заместителем главы Минобороны

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Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны - начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Указ о назначении опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

В указе отмечено, что он вступает в силу со дня его подписания.

С ноября 2021 года должность должность заместителя главы российского военного ведомства, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.

Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Проходил службу в ГУК МО РФ с 2000 года, должность начальника этого управления занимал с апреля 2009 года. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации". 

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