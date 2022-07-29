Великобритания передала ВВС Чили два самолета ДРЛОиУ E-3D "Сентри" AEW.Mk1

ЦАМТО, 28 июля. Два самолета ДРЛОиУ E-3D "Сентри" AEW.Mk1, снятых с вооружения ВВС Великобритании в сентябре 2021 года и приобретенных в январе этого года для чилийских ВВС, вылетели в Чили.

Как сообщает Defensa.com, два самолета с позывными SOLEX02 (британский военный номер ZH103; серийный номер 24111/1004) и SOLEX01 (в.н. ZH106; с.н. 24114/1011) вылетели с базы британских ВВС "Уоддингтон" поочередно 25 и 26 июля под управлением британских экипажей. Предполагаемая дата прибытия на авиабазу "Пудауэль" – 27-28 июля (прибытие еще не подтверждено).

ВВС Чили также приобрели третий E-3D (в.н. ZH101;с.н. 24109/993), списанный в октябре 2021 года, который будет использован в качестве источника запасных частей. Вероятнее всего, он будет доставлен морским транспортом.

Напомним, что Агентство продаж военной техники (DESA) Министерства обороны Великобритании приступило к процедуре продажи снятых с вооружения ВВС страны самолетов ДРЛОиУ E-3D "Сентри" AEW.Mk1 в январе этого года.

Для замены E-3D ВВС Великобритании получат новые E-7A "Веджтейл", которые будут вести воздушное наблюдение, одновременно отслеживать воздушные и надводные цели, используя собранную информацию для обеспечения ситуационной осведомленности и управления другими боевыми средствами.

Как было указано в каталоге продаж избыточной военной техники ВС Великобритании, самолет ДРЛОиУ на базе "Боинг-707" оснащен двигателями CFM56-2, имеет продолжительность полета до 18 часов, предназначен для крейсерского полета на высоте 29000 футов. РЛС AN/APY-2 позволяет обнаруживать воздушные и надводные цели, вести разведку, идентифицировать цели, управлять действиями авиации. Сохранено оригинальное оборудование производителя, соответствующее стандартам Управления военной авиации Великобритании (MAA). Поставка E-3D, как было заявлено, доступна немедленно.

Согласно источнику веб-ресурса UK Defense Journal, интерес к покупке данных самолетов проявили только ВВС Чили.

По информации Defensa.com, стоимость трех самолетов составила 50 млн. долл. Некоторое засекреченное оборудование было демонтировано, поэтому ВВС Чили придется инвестировать в закупку ряда новых систем с их адаптаций к национальным требованиям.

Самолеты ДРЛОиУ E-3D "Сентри" AEW.Mk1 поступили на вооружение 8-й эскадрильи ВВС Великобритании в 1991 году и были дислоцированы на авиабазе "Уоддингтон". Самолеты неоднократно были задействованы в зарубежных операциях ВВС Великобритании и НАТО, включая развертывание в Ираке, Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне. Они прошли модернизацию (WLSP). Последний раз E-3D "Сентри" применялись в ходе операции "Шейдер" в Ираке 30 июля 2021 года.