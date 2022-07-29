"Калашников" усовершенствовал автомат АК-12 после полученного в СВО опыта

По словам гендиректора концерна Владимира Лепина, опытный образец с изменениями уже продемонстрировали представителям Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, сообщил в опубликованном в четверг интервью журналу "Калашников" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий - это отдельный вопрос. В марте 2022 года ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ - прим. ТАСС) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада", - сказал он

По словам Лепина, опытный образец с изменениями уже продемонстрировали представителям Минобороны.

Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Также АК-12 оснащен высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК, а благодаря устройству дула автомата на него можно поставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.