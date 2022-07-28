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ЦАМТО

Александр Вучич: власти Сербии надеются получить из России через месяц вертолеты Ка-32

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КА-32А11М
КА-32А11М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 28 июля. Власти Сербии надеются через месяц получить из России самые современные вертолеты Ка-32 для тушения пожаров в стране и помощи государствам региона. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Александр Вучич.

Как сообщает агентство, жара за две недели в конце июля на Западных Балканах с температурами около 40 град. С привела к крупнейшему пожару в Словении. Пожары бушуют в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

"Что касается оснащенности МВД, мы ожидаем прибытие, давно оплатили, два "Камова". Почему? Чтобы люди знали, мы самое позднее через месяц будем оснащены самыми современными пожарными вертолетами в мире. Это российские "Камовы", которые берут за один заход по 5 тыс. литров воды в емкости, а сейчас наши вертолеты носят по тысяче литров", – цитирует "РИА Новости" А.Вучича.

"Можете сами понять, какова разница и насколько сможем помочь людям в (рамках трансграничной инициативы – ред.) Open Balkan – Северной Македонии и Албании и всем остальным, кто попросит, как наши друзья из Словении", – отметил А.Вучич.

Президент Сербии заявил в начале июня, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров, отмечает агентство.

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Страны
Албания
БиГ
Македония
Россия
Сербия
Словения
Хорватия
Черногория
Продукция
Ка-32
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