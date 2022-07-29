"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"

Директор концерна Владимир Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Корректируемый артиллерийский снаряд "Краснополь" после модификации концерном "Калашников" получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью журналу "Калашников" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда "Краснополь", в рамках которой группа компаний "Калашников" делает для боеприпаса основные узлы и блоки. Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах совершенствования комплекса, в который также входит беспилотный летательный аппарат (БЛА).

Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии. В июне в госкорпорации "Ростех" сообщили о его высокой эффективности во время спецоперации на Украине.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.