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ТАСС

Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска

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Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35С уничтожил в ходе спецоперации украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Краматорска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотников управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. 

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