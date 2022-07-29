Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска

Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35С уничтожил в ходе спецоперации украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Краматорска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотников управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.