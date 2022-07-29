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Военное обозрение

Военные 38 стран примут участие в армейских международных играх, организованных Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская газета South China Morning Post сообщает, что представители НОАК примут участие в армейских играх АРМИ-2022, которые организованных Россией. Это первое подобное мероприятие с начала украинского кризиса, отмечает издание. Помимо Китая в нем примут участие военнослужащие еще из 37 стран.

Впервые международные военные игры состоялись в 2015 году, а совместные учения китайской и российской армий регулярно проводятся с 2005 года. Причем, как отмечает издание, в последнее время их количество увеличивается на фоне ухудшения отношений Москвы и Пекина с Западом.

В этом году военные соревнования состоятся с 13 по 27 августа на территории 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. Впервые игры пройдут в западном полушарии — в Венесуэле состоится соревнование среди снайперов. В этой связи уже появился вопрос-шутка: «Среди снайперов-ракетчиков?..»

Американский аналитический Центр безопасного свободного общества расценил проведение части военных соревнований в Латинской Америке как стратегический шаг Китая и России, направленный на усиление военного влияния в регионе.

Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, в учениях впервые примут участие представители двух африканских государств — Нигера и Руанды.

Китайские военные рассчитывают в ходе учений перенять опыт своих российских коллег, в частности с учетом проведения операций на Северном Кавказе, в Грузии, Сирии и на Украине. При этом Москва и Пекин подчеркивают, что проведение военных игр не подразумевает направленность против других стран и формирование военного блока.

Китайская телекомпания CCTV сообщила, что поезд с личным составом и военной техникой, включая танки, недавно вышел из Маньчжурии в Россию. Китай примет у себя три мероприятия, включая гонку фрегатов и турнир боевых машин пехоты.

После выхода информации о предстоящих военных играх в британском таблоиде Daily Express один из читателей оставил весьма любопытный комментарий.

38 стран? А мне говорили, что Россия в изоляции!

— удивленно написал британский читатель.

Западные военные эксперты усомнились, что предстоящие военные соревнования представляют угрозу странам Североатлантического альянса. Однако в японском Минобороны отметили, что углубление военной кооперации между Китаем и Россией прямо угрожает безопасности Японии. В западной прессе также высказывают предположение, что Китай, который традиционно участвует в военных играх на своих танках, может оставить их России в виде военной помощи.

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Азербайджан
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