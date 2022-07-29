СМИ: Италия увеличит военные расходы и отправит новое оружие на Украину

La Repubblica отмечает, что министр обороны страны Лоренцо Гуэрини во время заседания специального парламентского комитета по безопасности заявил об утверждении четвертого декрета об отправке оружия Киеву

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Италия увеличит военные расходы до €18 млрд в этом году, в то время как в прошлом году эта сумма составляла лишь €16,8 млрд. Об этом в четверг сообщила газета La Repubblica со ссылкой на документ о трехлетнем планировании, который был подписан министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

По ее данным, в списке расходов выделяется будущий истребитель шестого поколения Tempest, в разработке которого Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией. На эту программу будет выделено дополнительно €200 млн, пишет газета. Кроме того, планируется создание серии бронированных автомобилей, в этот проект за тринадцать лет планируется инвестировать €3,74 млрд. Итальянские власти также планируют строительство двух кораблей-амфибий для десантных операций.

Как отмечает издание, в среду Гуэрини во время заседания специального парламентского комитета по безопасности заявил, что вскоре будет утвержден четвертый декрет об отправке оружия Киеву. Списки и объемы вооружений засекречены, но La Repubblica предполагает, что будут отправлены еще бронированные автомобили Lince, пулеметы и боеприпасы. Италия поставила несколько артиллерийских установок калибра 155 мм, однако Киев хочет увеличить их количество, а также просит Рим отправить реактивные системы залпового огня (РСЗО), утверждает газета.

Согласно одобренному ранее большинством в итальянском парламенте документу об оказании помощи Украине, в том числе военной, правительство может направлять оружие этой стране до конца года. В Италии сформировался достаточно внушительный фронт философов, политиков, аналитиков, журналистов, выступающих против направления оружия на Украину, поскольку это ведет, по их убеждению, лишь к наращиванию напряженности и не способствует мирному урегулированию. Кроме того, в стране время от времени проходят акции против отправки оружия Киеву.