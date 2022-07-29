Сербская пресса: Китайские ЗРК FK-3 будут защищать Белград вместе с ЗРК «Панцирь-С»

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Первые пусковые установки китайских зенитных ракетных комплексов FK-3 (экспортное обозначение ЗРК «Хунци 22») уже развернуты в окрестностях столицы Сербии. Об этом сообщает сербская пресса. Однако полностью укомплектовать ракетные батареи получится только после того, как в страну прибудут оставшиеся компоненты. Это произойдет осенью 2022 года.

Китайские ЗРК были доставлены в Сербию три месяца назад. Они поступят на вооружение зенитных ракетных подразделений сербских вооруженных сил. Уже сейчас китайские ракеты включены в систему постоянного боевого дежурства сил противовоздушной обороны Сербии. Вместе с истребительной авиацией Военно-воздушных сил Сербии их задача – прикрывать сербское небо от возможных угроз.

Белград, судя по заявлениям сербского военного ведомства, заказал в Китае 4 ракетные батареи. Каждая батарея состоит из 3-6 пусковых установок, радаров, командирской машины. Более подробные сведения о системах ПВО не разглашаются.

Как утверждает сербская пресса, китайский зенитный ракетный комплекс FK-3 будет работать в отношении целей на высотах до 27 километров. Военные эксперты отмечают важность сопряжения китайской системы ПВО средней дальности с российскими ЗРК «Панцирь-С», которые также находятся на вооружении сербской противовоздушной обороны.

В министерстве обороны Сербии не скрывают удовлетворения полученным от Китая оружием. Эксперты называют приобретение ЗРК крупнейшей модернизацией системы противовоздушной обороны страны с 1980-х годов.

Сербская армия получила вооружение, которое резко повышает возможности подразделений противовоздушной обороны страны по отражению атак противника. Также в Китае была проведена подготовка офицеров, которым предстоит непосредственно командовать подразделениями и осуществлять эксплуатацию пусковых установок и радаров.

К концу 2022 года сербская армия планирует завершить доработку батарей, интегрировать их в состав ракетной дивизии, отвечающей за безопасность воздушного пространства Сербии. Не исключено, что в будущем страна закупит дополнительные батареи китайских ЗРК.

Сербские эксперты считают, что приобретение ЗРК у Китая – выгодное решение в текущей политической ситуации. Ведь если бы Сербия попыталась закупить ЗРК С-300 у России, сделка могла бы сорваться из-за введенных против России санкций.

Таким образом, Сербия, согласно заявлениям местной прессы, является единственным иностранным пользователем китайской системы противовоздушной обороны, которая разрабатывалась именно для нужд Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что китайские ЗРК «Хунци 22» имеют радиус до 150-170 км и диапазон высот до 27 км. Экспортная версия имеет зону поражения 5-100 км с теми же высотами. Три пусковые установки ЗРК одновременно могут выпустить 12 ракет по 6 целям.