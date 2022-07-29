ВС Филиппин отказались от покупки вертолетов Ми-17

ЦАМТО, 28 июля. Согласно заявлениям официальных лиц Филиппин, правительство страны решило отменить закупку 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасения попасть под санкции со стороны США.

По информации Associated Press, бывший министр обороны Делфин Лорензана 27 июля заявил, что в прошлом месяце аннулировал сделку на сумму 12,7 млрд. песо на приобретение вертолетов Ми-17, которая ранее была одобрена президентом Родриго Дутерте.

Министр указал агентству, что если бы Филиппины продолжили реализацию сделки, Вашингтон мог выразить свое неудовольствие на фоне обострения конфликта США с Россией. По его словам, сотрудники американских силовых структур знали о решении Манилы и предложили для замены тяжелые вертолеты американского производства для ВС Филиппин.

После отставки с поста министра обороны Д.Лоренцана был назначен новым президентом Фердинандом Маркосом-младшим главой государственного агентства, отвечающего за преобразование бывших военных баз в деловые центры.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес подтвердил AP, что сделка была отменена, потому что Манила может столкнуться с возможными санкциями в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Представитель ВС Филиппин на условиях анонимности заявил, что сделка по вертолетам подвергнется "процедуре расторжения", поскольку контракт уже подписан. Российская сторона может подать апелляцию, но у филиппинского правительства ограничены возможности для пересмотра принятого решения.

В соответствии с соглашением о закупке вертолетов, которое было подписано в ноябре 2021 года, первую партию Ми-17 планировалось поставить через два года.

В марте этого года Д.Лоренцана, отвечая на вопрос о том, повлияет ли операция России на Украине на покупку, заявил журналистам, что не видит предпосылок для расторжения, но как будут развиваться события "покажет только время".

Д.Лоренцана тогда заявил, что начальный платеж за вертолеты был произведен Филиппинами в январе. Пока не ясно, что произойдет с данным платежом после решения Филиппин отказаться от сделки.

По словам филиппинских официальных лиц, вертолеты российского производства планировалось применять для боевой поддержки, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации в регионе Юго-Восточной Азии, который часто подвергается воздействию тайфунов и другим стихийным бедствиям.

В марте Филиппины проголосовали "за" резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, требующую немедленного прекращения боевых действий на Украине и вывода всех российских войск. Р.Дутерте выразил обеспокоенность глобальными последствиями конфликта, но не осудил его лично. В период нахождения у власти, он поддерживал тесные связи с российским руководством и однажды назвал президента России Владимира Путина своим "кумиром". Сделка на поставку российских вертолетов была одним из нескольких соглашений о закупке оружия, подписанных в последние месяцы пребывания Р.Дутерте у власти.

В феврале прошлого года ВС Филиппин также заказали 32 вертолета S-70i "Блэк Хок" за 32 млрд. песо (571 млн. долл.), которые будут собраны на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением американской Sikorsky.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17 общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо (243,6 млн. долл.) в ноябре 2021 года. Авансовый платеж был произведен в январе 2022 года. Программа финансировалась за счет государственного бюджета в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP).

Министерство бюджета и управления Филиппин опубликовало специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 1,919 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.) для перечисления 15-процентного авансового платежа за поставку тяжелых транспортных вертолетов в соответствии с требованиями программы модернизации ВС Филиппин в ноябре 2020 года.

ВВС Филиппин стремятся закупить тяжелые транспортные вертолеты с 1990-х гг. Однако прошлые попытки приобрести американские CH-47 "Чинук" завершились неудачей из-за отсутствия финансовых средств.