Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»

Российская армия решила не задействовать на Украине новейшее оружие, потому что хочет «оставить сладенькое на потом». С таким мнением выступил военный эксперт Алексей Леонков, передает Life.

Как пишет издание, Россия до сих пор не использует многие виды оружия, и у иностранных экспертов возникает вопрос, почему Москва до сих пор не выкатила «один из главных козырей — танк Т-14 "Армата"». Это объясняется тем, что Россия применяет на Украине классическую систему сухопутных войск с новыми тактическими маневрами, лишающими ВСУ возможности предугадать следующий шаг российских танкистов.

Отмечается, что на фронте также не были замечены беспилотники «Охотник», «Иноходец», «Альтиус». По мнению Леонкова, некоторые системы российская армия отложила «на сладенькое». «Мы понимаем, что они (НАТО) нас изучают, поэтому у нас, если работает "Тор", то "Тор-М1", если "Бук", то "Бук-М2". А "Бук-М3" пока не задействуем, "Тор-М2" с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдем на более совершенную», — предположил также он.

Журналисты также подчеркивают, что Россия использует на Украине группировку мирного времени, а не полноценную мобилизованную армию, и для большинства типов современного оружия нет соответствующих задач.

Ранее Леонков заявлял, что российский танк Т-14 «Армата» обладает неоспоримыми преимуществами перед новым немецким танком Panther KF51 и превосходит его по многим показателям. Он напомнил, что Panther на сегодняшний день существует лишь в виде концепта, в то время как «Армата» уже выпущена более чем в 100 экземплярах и проходит войсковую эксплуатацию.