Командующий заявил о господстве Черноморского флота в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Боевая деятельность Черноморского флота в ходе спецоперации на Украине позволила завоевать господство в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.

По его словам, сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине, доказывая, что они являются достойными наследниками боевой славы поколения победителей в Великой Отечественной войне, продолжателями их миссии по искоренению нацизма.

"Уже ни у кого не вызывает сомнения, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот", - подчеркнул Осипов.