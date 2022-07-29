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РИА Новости

Командующий заявил о господстве Черноморского флота в Азовском море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Боевая деятельность Черноморского флота в ходе спецоперации на Украине позволила завоевать господство в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.

По его словам, сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине, доказывая, что они являются достойными наследниками боевой славы поколения победителей в Великой Отечественной войне, продолжателями их миссии по искоренению нацизма.

"Уже ни у кого не вызывает сомнения, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот", - подчеркнул Осипов.

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