Британская разведка: Контрнаступление украинских войск в Херсонской области набирает обороты

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

Британская разведка выпустила очередной «анализ» происходящего на Украине. Причём это уже который по счёт анализ, в котором основной упор делается на так называемое контрнаступление на Херсон. Постоянное муссирование темы «контрнаступления» украинских войск может говорить о том, что именно британские «партнёры» Украины и подталкивают киевский режим хоть к каким-то активным действиям, чтобы, например, у британской правящей партии появилась возможность заявить об успехах «в поддержке Украины».

Не сообщая о том, что российские ракеты за неделю уничтожают уже как минимум 3-й склад с оружием и боеприпасами в Николаевской области, где «подготовка к контрнаступлению» велась, британская разведка в своей аналитической записке (примечательно, что она тут же вбрасывается в СМИ) пишет буквально следующее:

Контрнаступление украинских войск в Херсонской области набирает обороты.

Далее следует «особенная» формулировка от британской разведки:

Украинским войскам, вероятно, удалось взять плацдарм к югу от реки Ингулец.

Термин «вероятно» наряду со «скорее всего» в последние годы вообще успел стать настоящей визитной карточкой британской политики.

В качестве «значительного успеха» ВСУ британская сторона представляет обстрел Антоновского моста, который со вчерашнего дня закрыт для гражданского движения.

И снова выдержка из британской сводки, где не обошлось без термина «вероятно»:

Вероятно, после ночного удара 27 июля 1000-метровый мост под Херсоном теперь не пригоден для движения. А российская 49-я армия там весьма уязвима.

Напомним, что украинские чиновники «обещали» взять под контроль Херсонскую область до сентября, предварительно окружив российские войска. А пару дней назад советник в офисе Зеленского Алексей Арестович заявил, что окружение примерно 2000 российских военных в Херсонской области не удалось, так как к северу от Херсона «ВСУ сделали кое-что неправильно».