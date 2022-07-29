Британская разведка: Контрнаступление украинских войск в Херсонской области набирает обороты

Источник изображения: topwar.ru
Иллюстративное фото
Британская разведка выпустила очередной «анализ» происходящего на Украине. Причём это уже который по счёт анализ, в котором основной упор делается на так называемое контрнаступление на Херсон. Постоянное муссирование темы «контрнаступления» украинских войск может говорить о том, что именно британские «партнёры» Украины и подталкивают киевский режим хоть к каким-то активным действиям, чтобы, например, у британской правящей партии появилась возможность заявить об успехах «в поддержке Украины».
Не сообщая о том, что российские ракеты за неделю уничтожают уже как минимум 3-й склад с оружием и боеприпасами в Николаевской области, где «подготовка к контрнаступлению» велась, британская разведка в своей аналитической записке (примечательно, что она тут же вбрасывается в СМИ) пишет буквально следующее:
Далее следует «особенная» формулировка от британской разведки:
Термин «вероятно» наряду со «скорее всего» в последние годы вообще успел стать настоящей визитной карточкой британской политики.
В качестве «значительного успеха» ВСУ британская сторона представляет обстрел Антоновского моста, который со вчерашнего дня закрыт для гражданского движения.
И снова выдержка из британской сводки, где не обошлось без термина «вероятно»:
Напомним, что украинские чиновники «обещали» взять под контроль Херсонскую область до сентября, предварительно окружив российские войска. А пару дней назад советник в офисе Зеленского Алексей Арестович заявил, что окружение примерно 2000 российских военных в Херсонской области не удалось, так как к северу от Херсона «ВСУ сделали кое-что неправильно».