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ЦАМТО

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц PzH 2000

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Гаубицы PzH 2000
Гаубицы PzH 2000.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 28 июля. Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Концерн KMW 11 июля подал заявление о производстве (для ВСУ) 100 гаубиц PzH 2000 стоимостью в 1,7 млрд. евро и всего через два дня получил разрешение со стороны Министерства экономики ФРГ, пишет издание, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна.

"Еще в апреле Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя. KMW немедленно представил соответствующее предложение", – указывает Spiegel.

По словам представителя концерна, это во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения, а концерн начнет производство в кратчайшие сроки.

"Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет, поэтому речь о долгосрочном усилении украинской армии", – добавляет Spiegel.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
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