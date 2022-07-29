В США назвали преимущество российского «Лошарика»

Российская атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» состоит из сфер, которые позволяют ей работать на глубине 2,5 километра. АС-31 испытывали на глубине, которая почти в три раза превышает предельную глубину погружения американских субмарин «Лос-Анджелес». Преимущества станции назвал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

«Лошарик» заложили в 1988 году, но достроили глубоководную станцию проекта 10831 в 2003-м году. Считается, что подлодка состоит из семи титановых сфер, которые повышают прочность конструкции. Это позволяет использовать АС-31 на большой глубине. Подводное водоизмещение «Лошарика» составляет около 2000 тонн.

Касс отметил, что в 2012 году АС-31 испытали в Северном Ледовитом океане на глубинах от 2 до 2,5 километров. «Чтобы оценить эту глубину в перспективе, учтите, что подводная лодка класса "Лос-Анджелес" ВМС США может погружаться на максимальную глубину 3000 футов – чуть более трети от максимальной глубины погружения АС-31», — подчеркнул он.

Ранее в июле издание JB Press отметило, что Военно-морской флот (ВМФ) России получил мощнейшую в мире подлодку «Белгород», которая может нести атомную глубоководную станцию «Лошарик».

В апреле 2021 года источник ТАСС сообщил, что ремонт на АС-31 продлится до четырех лет. В 2019 году на глубоководной станции произошел пожар.