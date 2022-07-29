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ТАСС

Эксперты: процесс ухода японского бизнеса из России полностью остановился в июле

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Флаги Японии и России
Флаги Японии и России.
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Как отметили в статистическом центре Teikoku Databank, в июне решение уйти с рынка РФ приняли всего три компании

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Процесс ухода японского бизнеса из России или приостановки его деятельности, начавшийся в марте, существенно затормозился в июне и полностью остановился в июле. К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank.

По его данным, которые приводятся в опубликованном во вторник докладе, японские компании стали резко покидать российский рынок или приостанавливать деятельность после начала специальной военной операции РФ на Украине. В марте такие решения приняли 37 из 168 крупных компаний, в апреле их число увеличилось до 60. В мае темпы замедлились и к уже ушедшим компаниям добавилось лишь 11 фирм, а в июне такое решение приняли всего три компании. Таким образом, по состоянию на 19 июня 74 компании или 44% от 168 приостановили деятельность или ушли из РФ.

"В июле впервые за пять месяцев с марта этот показатель [прироста компаний, принимающих решение уйти из РФ], опустился до ноля", - говорится в отчете. Как отмечают исследователи, многие компании аккуратно относятся к выходу из российского бизнеса, поскольку сложно найти альтернативные каналы поставок сжиженного природного газа и редкоземельных металлов. Кроме того, они опасаются, что в случае ухода им сложно будет потом вернуться на российский рынок, которые они считают важным для себя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, Япония и ряд других государств ввели несколько пакетов санкций в отношении российских физических и юридических лиц. 

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